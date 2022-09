O post starostu Podunajských Biskupíc zabojuje sedem kandidátov

Bratislava 16. septembra (TASR) – O kreslo starostu bratislavských Podunajských Biskupíc sa v jesenných komunálnych voľbách uchádza oficiálne sedem kandidátov. Jeden z nich kandiduje ako nezávislý, zvyšní šiesti sú kandidátmi politických strán či zoskupení. Vyplýva to zo zoznamu kandidátov, ktorých zaregistrovala miestna volebná komisia. Zverejnený je na webe mestskej časti.



Svoj post chce obhájiť súčasný šéf miestnej samosprávy Zoltán Pék, ktorý kandiduje za politickú Stranu obcí a miest – SOM Slovensko i s podporou Aliancie. Ako nezávislý kandiduje prevádzkový elektrikár a údržbár Andrej Bojczún. Zabojuje aj šéfredaktorka Martina Frőhlich Činovská, ktorá kandiduje za koalíciu strán Starostovia a nezávislí kandidáti a Dobrá voľba a Umiernení.



O priazeň voličov sa uchádza aj štátny zamestnanec Pavol Kubiš, kandiduje za Demokratickú stranu. O kreslo starostu zabojuje aj dopravný expert Zoran Kupkovič s podporou strany Hlas–SD. Kandiduje aj stavebný inžinier a mestský poslanec Roman Lamoš, ktorého podporuje volebná koalícia zložená z mestskej strany Team Bratislava, PS a SaS. Do boja ide aj bankový policajt Boris Vereš s podporou koalície Sme rodina, KDH a Za ľudí.



Do 15-členného miestneho zastupiteľstva zaregistrovala komisia 78 kandidátov na poslancov. Všetci sú nominantmi strán a koalícií. O post miestneho poslanca má záujem 33 žien.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.