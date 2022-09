O post starostu bratislavských Vajnôr majú záujem traja kandidáti

Bratislava 5. septembra (TASR) – O post starostu bratislavských Vajnôr sa v jesenných komunálnych voľbách uchádzajú traja kandidáti, z toho jedna žena. Na post miestneho poslanca do deväťčlenného miestneho zastupiteľstva podalo kandidátnu listinu 19 uchádzačov, z toho sedem žien. Zároveň 16 kandidátov na poslancov je nezávislých, z toho je šesť žien. Pre TASR to uviedla zapisovateľka miestnej volebnej komisie Gabriela Zemanová.



Konkrétne mená kandidátov na šéfa miestnej samosprávy mestská časť zatiaľ neposkytuje, urobí tak až po zasadnutí miestnej volebnej komisie, ktorá rozhodne o ich registrácii.



Svoju opätovnú kandidatúru už potvrdil súčasný starosta Vajnôr Michal Vlček. Kandidatúru ohlásila aj vajnorská miestna a bratislavská mestská poslankyňa Monika Debnárová, ktorá kandiduje ako nezávislá.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.