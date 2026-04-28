O post starostu košického Sídliska KVP sa bude uchádzať Roman Matoušek
Autor TASR
Košice 28. apríla (TASR) - O post starostu košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP sa bude uchádzať zástupca starostu tejto MČ a manažér v oblasti informačných technológií Roman Matoušek. Kandiduje za Košickú stranu. Oznámil to na utorkovej tlačovej konferencii.
„Do tejto kandidatúry idem s pokorou, rešpektom a veľkou zodpovednosťou. Neponúkam sľuby bez obsahu. Ponúkam skúsenosti, výsledky a energiu pokračovať ďalej,“ uviedol s tým, že chce pokračovať v doterajšej práci a dokončiť rozbehnuté projekty na Sídlisku KVP. Pripomenul, že ide napríklad o obnovu námestia pri fontáne, nové kultúrno-spoločenské centrum či ďalšiu obnovu vnútroblokov a verejných priestorov. Pri financovaní zámerov chce naďalej využívať externé zdroje.
Najväčšou úlohou najbližších rokov bude podľa neho postupné dobiehanie investičného dlhu v infraštruktúre, najmä v oblasti chodníkov a ciest. Za rovnako dôležitú považuje užšiu spoluprácu s mestom Košice.
Podporu mu vyjadril aj predseda Košickej strany a súčasný starosta MČ Ladislav Lörinc, ktorý už predtým oznámil, že bude kandidovať na post primátora Košíc. Matoušek je zatiaľ prvým oficiálne ohláseným kandidátom na post starostu MČ Sídlisko KVP.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
