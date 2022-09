O post starostu košického Starého Mesta zabojuje päť mužov

Košice 9. septembra (TASR) – Na post starostu košickej mestskej časti Staré Mesto kandiduje päť mužov. Pre TASR to potvrdil zapisovateľ miestnej volebnej komisie (MVK) Miroslav Rušin.



Kandidátmi sú projektový manažér a poslanec mesta Michal Djordjevič (nezávislý), advokát Ján Juhász (Spolu – občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca, ODS – Občianski demokrati), súčasný starosta Igor Petrovčik (Starostovia a nezávislí kandidáti, Sme rodina, Aliancia), lekár Pavol Priester (OĽANO, SaS, Za ľudí, Progresívne Slovensko, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska) a učiteľ Ján Ragan (Princíp).



"Na post miestneho poslanca bolo zaregistrovaných 49 kandidátov," uviedol Rušin. Miestne zastupiteľstvo bude mať 13 poslancov, ich počet sa oproti aktuálnemu volebnému obdobiu nezmení.



Oficiálne zoznamy zaregistrovaných kandidátov na poslancov, starostov, primátorov a predsedov krajov do jesenných komunálnych volieb a volieb do vyšších územných celkov majú byť zverejnené najneskôr do 4. októbra. Spojené voľby sa uskutočnia 29. októbra.