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O post starostu košického Starého Mesta sa uchádza šesť kandidátov
O post poslanca v 13-člennom miestnom zastupiteľstve sa bude uchádzať spolu 59 kandidátov, z toho 41 mužov a 18 žien.
Autor TASR
Košice 4. septembra (TASR) - O hlasy voličov v košickej mestskej časti (MČ) Staré Mesto sa v prípade orgánov tamojšej samosprávy budú uchádzať šiesti kandidáti na starostu a 59 kandidátov na post miestneho poslanca. Zoznam zaregistrovaných kandidátov v októbrových samosprávnych voľbách zverejnila MČ na svojom webe.
Na starostu MČ Staré Mesto kandidujú 43-ročný manažér a poslanec mestského zastupiteľstva Michal Djordjevič (Jednota Slovanov), 52-ročný manažér Igor Holéczy (Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí, Maďarská aliancia), 52-ročný súčasný starosta MČ Igor Petrovčik (Sme rodina), 49-ročný podnikateľ v gastronómii a cestovnom ruchu Peter Škripko (Volt Slovensko), 37-ročná projektová manažérka Renáta Zolnaiová (Sloboda a Solidarita, Hnutie Slovensko, Maďarské fórum, Občianska konzervatívna strana, Demokratická strana - Občianski demokrati Slovenska, Nova) a 49-ročná generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Alena Zvarová Bašistová (nezávislá kandidátka).
O post poslanca v 13-člennom miestnom zastupiteľstve sa bude uchádzať spolu 59 kandidátov, z toho 41 mužov a 18 žien. Najstarší kandidáti majú 71 rokov a najmladší má 23 rokov.
Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Na starostu MČ Staré Mesto kandidujú 43-ročný manažér a poslanec mestského zastupiteľstva Michal Djordjevič (Jednota Slovanov), 52-ročný manažér Igor Holéczy (Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí, Maďarská aliancia), 52-ročný súčasný starosta MČ Igor Petrovčik (Sme rodina), 49-ročný podnikateľ v gastronómii a cestovnom ruchu Peter Škripko (Volt Slovensko), 37-ročná projektová manažérka Renáta Zolnaiová (Sloboda a Solidarita, Hnutie Slovensko, Maďarské fórum, Občianska konzervatívna strana, Demokratická strana - Občianski demokrati Slovenska, Nova) a 49-ročná generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Alena Zvarová Bašistová (nezávislá kandidátka).
O post poslanca v 13-člennom miestnom zastupiteľstve sa bude uchádzať spolu 59 kandidátov, z toho 41 mužov a 18 žien. Najstarší kandidáti majú 71 rokov a najmladší má 23 rokov.
Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.