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O post starostu košickej časti Sever sa bude uchádzať aj Matej Kundrát
Podľa jeho slov ako poslanec mestského a miestneho zastupiteľstva získal mnohé skúsenosti.
Autor TASR
Košice 22. júla (TASR) - O post starostu košickej mestskej časti (MČ) Sever sa bude uchádzať aj Matej Kundrát. Do tohtoročných volieb vstupuje ako kandidát Košickej strany a Demokratickej strany - Občianski demokrati Slovenska (DS-ODS), pričom nevylúčil podporu ďalších strán, s ktorými diskutuje. Informoval o tom na tlačovej konferencii v stredu.
Podľa jeho slov ako poslanec mestského a miestneho zastupiteľstva získal mnohé skúsenosti. Za najväčšie problémy MČ pokladá bezpečnosť, čistotu, stav ulíc či vnútroblokov. „Mojou víziou je Sever, ktorý je bezpečným a príjemným miestom pre všetky vekové kategórie. Našu energiu chceme investovať do bezpečnosti, verejného priestranstva, krajších chodníkov, krajších parkov, zelene, ale aj kultúry a komunít,“ uviedol.
Zároveň predstavil aj časť svojho tímu, celú kandidátku plánuje zverejniť koncom leta.
Kundrátovi vyjadril podporu aj predseda Košickej strany Ladislav Lörinc, ktorý už predtým oznámil, že sa bude uchádzať o post primátora Košíc.
Kandidatúru na post starostu MČ Sever už ohlásili aj kandidát strany Hlas-SD Tomáš Kysela a ako nestraník, ktorý avizoval podporu viacerých politických strán, kandiduje súčasný starosta MČ Sever František Ténai.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Podľa jeho slov ako poslanec mestského a miestneho zastupiteľstva získal mnohé skúsenosti. Za najväčšie problémy MČ pokladá bezpečnosť, čistotu, stav ulíc či vnútroblokov. „Mojou víziou je Sever, ktorý je bezpečným a príjemným miestom pre všetky vekové kategórie. Našu energiu chceme investovať do bezpečnosti, verejného priestranstva, krajších chodníkov, krajších parkov, zelene, ale aj kultúry a komunít,“ uviedol.
Zároveň predstavil aj časť svojho tímu, celú kandidátku plánuje zverejniť koncom leta.
Kundrátovi vyjadril podporu aj predseda Košickej strany Ladislav Lörinc, ktorý už predtým oznámil, že sa bude uchádzať o post primátora Košíc.
Kandidatúru na post starostu MČ Sever už ohlásili aj kandidát strany Hlas-SD Tomáš Kysela a ako nestraník, ktorý avizoval podporu viacerých politických strán, kandiduje súčasný starosta MČ Sever František Ténai.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.