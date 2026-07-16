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O post starostu košickej MČ Nad jazerom sa bude uchádzať B. Berberich
Zdôraznil, že chce byť starostom všetkých obyvateľov a pokračovať v otvorenej spolupráci s mestom Košice, občanmi, školami, organizáciami aj miestnymi komunitami.
Autor TASR
Košice 16. júla (TASR) - Poslanec miestneho zastupiteľstva a zástupca starostky Bernard Berberich ohlásil kandidatúru na post starostu košickej mestskej časti (MČ) Nad jazerom za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Ako TASR informoval, jednou z hlavných tém jeho kandidatúry je pripravovaná transformácia mestských častí.
Vo svojom programe chce Berberich nadviazať na doterajšie investície a pokračovať v ďalšom rozvoji sídliska. Prioritou pre neho zostáva systematické zlepšovanie čistoty verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň, revitalizácia okolia jazera a postupné dokončenie promenádneho chodníka okolo neho.
Jednou z hlavných tém jeho kandidatúry je pripravovaná transformácia mestských častí. Podľa neho musí tento proces prebehnúť tak, aby obyvatelia sídliska Nad jazerom nepocítili zhoršenie kvality služieb ani negatívne finančné dôsledky.
„Akékoľvek zmeny musia byť dobre pripravené, zodpovedné a v prospech ľudí. Mojou prioritou bude chrániť záujmy obyvateľov našej mestskej časti a zabezpečiť, aby transformácia neznamenala menej služieb alebo vyššie náklady pre občanov,“ uviedol.
Zdôraznil, že chce byť starostom všetkých obyvateľov a pokračovať v otvorenej spolupráci s mestom Košice, občanmi, školami, organizáciami aj miestnymi komunitami.
Kandidatúru na post primátorky mesta Košice ohlásila aj súčasná starostka MČ Nad jazerom Lenka Kovačevičová.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Vo svojom programe chce Berberich nadviazať na doterajšie investície a pokračovať v ďalšom rozvoji sídliska. Prioritou pre neho zostáva systematické zlepšovanie čistoty verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň, revitalizácia okolia jazera a postupné dokončenie promenádneho chodníka okolo neho.
Jednou z hlavných tém jeho kandidatúry je pripravovaná transformácia mestských častí. Podľa neho musí tento proces prebehnúť tak, aby obyvatelia sídliska Nad jazerom nepocítili zhoršenie kvality služieb ani negatívne finančné dôsledky.
„Akékoľvek zmeny musia byť dobre pripravené, zodpovedné a v prospech ľudí. Mojou prioritou bude chrániť záujmy obyvateľov našej mestskej časti a zabezpečiť, aby transformácia neznamenala menej služieb alebo vyššie náklady pre občanov,“ uviedol.
Zdôraznil, že chce byť starostom všetkých obyvateľov a pokračovať v otvorenej spolupráci s mestom Košice, občanmi, školami, organizáciami aj miestnymi komunitami.
Kandidatúru na post primátorky mesta Košice ohlásila aj súčasná starostka MČ Nad jazerom Lenka Kovačevičová.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.