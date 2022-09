O post starostu košickej MČ Sídlisko KVP zabojujú dvaja kandidáti

Košice 8. septembra (TASR) - Na post starostu košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP v jesenných komunálnych voľbách kandidujú dvaja muži. Pre TASR to uviedla zapisovateľka miestnej volebnej komisie (MVK) Jana Timková.



Kandidátmi sú súčasný starosta Ladislav Lörinc (nezávislý) a pedagóg Ondrej Štefik (Smer-SD, SNS, Život – národná strana, Strana moderného Slovenska, Národná koalícia/Nezávislí kandidáti).



MVK zároveň zaregistrovala aj všetkých 31 kandidátov, ktorí podali kandidátne listiny na post poslanca miestneho zastupiteľstva. Poslanecký zbor bude mať v nadchádzajúcom volebnom období 13 poslancov. Sídlisko KVP eviduje približne 23.000 obyvateľov.



Oficiálne zoznamy zaregistrovaných kandidátov na poslancov, starostov, primátorov a predsedov krajov do jesenných komunálnych volieb a volieb do vyšších územných celkov majú byť zverejnené najneskôr do 4. októbra. Spojené voľby sa uskutočnia 29. októbra.