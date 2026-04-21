O post starostu košickej mestskej časti Juh sa bude uchádzať E. Blanár
Do volieb ide spolu s Tímom Juh, ktorý funguje od začiatku tohto volebného obdobia.
Autor TASR
Košice 21. apríla (TASR) - O post starostu košickej mestskej časti (MČ) Juh sa bude uchádzať manažér a súčasný poslanec MČ Erich Blanár. Kandiduje za Košickú stranu. Oznámil to na utorkovej tlačovej konferencii.
Do volieb ide spolu s Tímom Juh, ktorý funguje od začiatku tohto volebného obdobia. Tvorí ho väčšina súčasných miestnych poslancov. Blanár považuje za priority bezpečnosť, čistotu a poriadok, infraštruktúru, či sociálnu zodpovednosť. „Južania sa dnes na Juhu necítia bezpečne. Pýtajú sa, kde je mestská polícia, kedy konečne začneme opravovať chodníky. Na čistotu a poriadok, hlavne v okolí kontajnerovísk, máme tiež množstvo negatívnych podnetov. Tento stav chceme spoločne zmeniť. Chcem byť ten, kto prináša činy, kto počúva ľudí a hľadá riešenia,“ povedal s tým, že pripravený majú napríklad plán na riešenie problematiky ľudí bez trvalého bydliska odkázaných na sociálnu pomoc či rozvojové projekty na sídlisku Železníky.
Zdôraznil tiež nevyhnutnosť spolupráce medzi mestom a MČ. Podporu mu vyjadril aj predseda Košickej strany Ladislav Lörinc, ktorý už predtým oznámil, že sa bude uchádzať o post primátora Košíc. Lörinc zároveň potvrdil, že postupne predstavia aj kandidátov na starostov ďalších MČ. „Nie všetci budú vyslovene kandidáti Košickej strany. Sme pripravení podporiť aj iných šikovných ľudí,“ povedal.
Blanár je zatiaľ prvým oficiálne ohláseným kandidátom na post starostu MČ Juh. Prvé funkčné obdobie ju vedie starostka Anna Súkeníková.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
