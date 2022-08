O post starostu časti Košice-Krásna sa bude uchádzať aj M. Tuleja

Košice 27. augusta (TASR) - O post starostu košickej mestskej časti (MČ) Krásna sa v jesenných komunálnych voľbách bude uchádzať aj Miroslav Tuleja. Kandidovať bude ako nezávislý. TASR o tom informoval v sobotu.



Tuleja sa dlhodobo venuje protikorupčnej agende a trestnej činnosti súvisiacej s čerpaním fondov z Európskej únie ako príslušník Národnej kriminálnej agentúry. "Transparentnosť, otvorená komunikácia a spolupráca. To sú hodnoty, ktoré sú mi blízke ako človeku, a rád by som ich presadzoval aj na pozícii starostu. Krásna potrebuje pozitívnu zmenu, ktorá bude dobrým základom aj pre ďalšie generácie," uviedol.



Zlepšiť by chcel dostupnosť miestneho úradu, zefektívniť poskytovanie služieb a vybudovať z MČ Košice-Krásna modernú samosprávu. Venovať sa chce zlepšeniu kvality verejných priestranstiev, budovaniu nových športovísk, detských ihrísk, súvislým opravám ciest a chodníkov či rozvojovým a strategickým projektom, v ktorých vidí veľký potenciál aj v rámci externého financovania.



Tuleja chce tiež kandidovať na post poslanca mesta Košice a Košického samosprávneho kraja.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do utorka (30. 8.). Volebná kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom konania sa volieb.