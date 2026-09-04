< sekcia Regióny
O post starostu MČ Košice-Nad jazerom sa uchádza deväť kandidátov
Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.
Autor TASR
Košice 4. septembra (TASR) - O post starostu v košickej mestskej časti (MČ) Nad jazerom sa budú uchádzať deviati kandidáti. Na post miestneho poslanca chce kandidovať 48 uchádzačov. Zoznam zaregistrovaných kandidátov v októbrových samosprávnych voľbách zverejnila MČ na svojom webe.
Na starostu MČ Nad jazerom kandidujú 52-ročný podnikateľ Richard Beli (nezávislý kandidát), 58-ročný živnostník Bernard Berberich (KDH, Maďarská aliancia, Strana rómskej koalície, Sme rodina), 56-ročný vedúci oddelenia Michal Capcara (nezávislý kandidát), 54-ročný manažér Peter Čech (Sloboda a Solidarita, Hnutie Slovensko, Občianska konzervatívna strana, Za ľudí, Nova, Maďarské fórum, Demokratická strana - Občianski demokrati Slovenska, Progresívne Slovensko, Demokrati), 55-ročná riaditeľka občianskeho združenia pre zdravotne znevýhodnených Katarína Hermelyová (Smer-SD, Hlas-SD, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu), 61-ročná právnička Anna Jenčová (nezávislá kandidátka), 56-ročná zdravotnícka pracovníčka Lucia Kleinová (Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti), 54-ročný nezamestnaný Marek Mačinga (nezávislý kandidát) a 43-ročný manažér pre komunikáciu a vzťahy s verejnosťou Martin Seman (nezávislý kandidát).
O post poslanca v miestnom zastupiteľstve MČ Nad jazerom sa bude uchádzať spolu 48 kandidátov z toho 33 mužov a 15 žien. Najstarší kandidát má 69 rokov a najmladší 19.
Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Na starostu MČ Nad jazerom kandidujú 52-ročný podnikateľ Richard Beli (nezávislý kandidát), 58-ročný živnostník Bernard Berberich (KDH, Maďarská aliancia, Strana rómskej koalície, Sme rodina), 56-ročný vedúci oddelenia Michal Capcara (nezávislý kandidát), 54-ročný manažér Peter Čech (Sloboda a Solidarita, Hnutie Slovensko, Občianska konzervatívna strana, Za ľudí, Nova, Maďarské fórum, Demokratická strana - Občianski demokrati Slovenska, Progresívne Slovensko, Demokrati), 55-ročná riaditeľka občianskeho združenia pre zdravotne znevýhodnených Katarína Hermelyová (Smer-SD, Hlas-SD, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu), 61-ročná právnička Anna Jenčová (nezávislá kandidátka), 56-ročná zdravotnícka pracovníčka Lucia Kleinová (Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti), 54-ročný nezamestnaný Marek Mačinga (nezávislý kandidát) a 43-ročný manažér pre komunikáciu a vzťahy s verejnosťou Martin Seman (nezávislý kandidát).
O post poslanca v miestnom zastupiteľstve MČ Nad jazerom sa bude uchádzať spolu 48 kandidátov z toho 33 mužov a 15 žien. Najstarší kandidát má 69 rokov a najmladší 19.
Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.