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O post starostu MČ Košice-Západ sa bude uchádzať aj D. Karaffa
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Autor TASR
Košice 27. augusta (TASR) - Poslanec Mestského zastupiteľstva Košíc a miestneho zastupiteľstva Dominik Karaffa sa bude uchádzať o post starostu mestskej časti (MČ) Košice-Západ, známej ako Terasa. Ako informoval, kandidovať bude ako nezávislý.
Ako starosta sa chce sústrediť na efektívne hospodárenie MČ, ochranu verejnej zelene, kvalitu každodenného života na sídlisku a zodpovedný prístup k rozvoju MČ aj v spolupráci s komunitami, obyvateľmi a podnikateľmi na Terase.
Pripomenul, že je vzdelaním právnik a v komunálnej politike pôsobí od roku 2018. Dlhodobo sa tiež venuje občianskemu aktivizmu. Zároveň sa označuje za kritika súčasného starostu.
Svoj záujem uchádzať sa v októbrových komunálnych voľbách o post starostu najväčšej košickej MČ predtým avizovali aj Michal Starec ako kandidát Košickej strany či súčasný starosta Marcel Vrchota s podporou strán SaS, Progresívne Slovensko, Za ľudí, Hnutie Slovensko, Demokrati a DS-ODS. Záujemcovia o kandidatúru mohli kandidátne listiny doručiť zapisovateľovi miestnej volebnej komisie do utorka (25. 8.). Zoznam zaregistrovaných kandidátov na post starostu MČ Západ zatiaľ nie je známy.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Ako starosta sa chce sústrediť na efektívne hospodárenie MČ, ochranu verejnej zelene, kvalitu každodenného života na sídlisku a zodpovedný prístup k rozvoju MČ aj v spolupráci s komunitami, obyvateľmi a podnikateľmi na Terase.
Pripomenul, že je vzdelaním právnik a v komunálnej politike pôsobí od roku 2018. Dlhodobo sa tiež venuje občianskemu aktivizmu. Zároveň sa označuje za kritika súčasného starostu.
Svoj záujem uchádzať sa v októbrových komunálnych voľbách o post starostu najväčšej košickej MČ predtým avizovali aj Michal Starec ako kandidát Košickej strany či súčasný starosta Marcel Vrchota s podporou strán SaS, Progresívne Slovensko, Za ľudí, Hnutie Slovensko, Demokrati a DS-ODS. Záujemcovia o kandidatúru mohli kandidátne listiny doručiť zapisovateľovi miestnej volebnej komisie do utorka (25. 8.). Zoznam zaregistrovaných kandidátov na post starostu MČ Západ zatiaľ nie je známy.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.