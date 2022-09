O post starostu najväčšej košickej MČ Západ zabojuje šesť kandidátov

Košice 8. septembra (TASR) - Na post starostu počtom obyvateľov najväčšej košickej mestskej časti (MČ) Západ v jesenných komunálnych voľbách kandiduje päť mužov a jedna žena. Pre TASR to potvrdil zapisovateľ miestnej volebnej komisie Vincent Oravec s tým, že všetkých záujemcov o funkciu starostu, ktorí doručili kandidačné listiny, aj zaregistrovali.



Kandidátmi sú podnikateľ Dušan Drotár (Spolu - občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca, ODS - Občianski demokrati), konateľ Matúš Lukáč (Hlas-SD), súčasný starosta Marcel Vrchota (SaS, PS, Za ľudí, Aliancia, OĽANO), poradca, lektor a mediátor Ladislav Rovinský (Demokrati Slovenska, Sme rodina, Strana rómskej koalície, NOVA), referent dopravy Andrej Sitkár (Smer-SD, SNS, Strana moderného Slovenska, Národná koalícia/nezávislí kandidáti, Život – národná strana) a prednostka miestneho úradu a právnička Beáta Zemková (nezávislá).



"MVK zaregistrovala aj 61 kandidátov na post miestneho poslanca vzhľadom na vzdanie sa kandidatúry jedného kandidáta," spresnil s tým, že celkovo má byť zvolených 13 poslancov. MČ Západ eviduje k júnu takmer 37.500 obyvateľov.



Oficiálne zoznamy zaregistrovaných kandidátov na poslancov, starostov, primátorov a predsedov krajov do jesenných komunálnych volieb a volieb do vyšších územných celkov majú byť zverejnené najneskôr do 4. októbra. Spojené voľby sa uskutočnia 29. októbra.