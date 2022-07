O post starostu obce Závod sa už nebude uchádzať Peter Vrablec

Závod 24. júla (TASR) - Obec Závod na Záhorí bude mať po nadchádzajúcich jesenných voľbách nového starostu. Súčasný šéf tamojšej samosprávy Peter Vrablec pre TASR potvrdil, že o opätovný mandát a pokračovanie v úrade sa uchádzať nebude.



"Rozhodnutie je pevné, viesť obec tri volebné obdobia v rade je naozaj náročné," priznal starosta, ktorý je na čele samosprávy od roku 2011. Je presvedčený, že obyvatelia si komunálnych voľbách poslednú októbrovú sobotu budú mať z koho vyberať. "Sme veľká obec, takže uchádzačov bude určite dosť. A z toho, čo viem, kto prejavil záujem, vidím tam aj ja osobne kandidáta, ktorý by bol dobrým starostom," uviedol.



Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia 29. októbra, v ten istý deň sa budú konať aj voľby do orgánov samosprávnych krajov. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.