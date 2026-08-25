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O post starostu Petržalky chce opäť zabojovať aj poslanec J. Mravec
Svoju kandidatúru chce postaviť najmä na zodpovednom a otvorenom prístupe k riadeniu mestskej časti.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - O post starostu bratislavskej Petržalky sa chce v jesenných komunálnych voľbách uchádzať aj miestny poslanec Juraj Mravec. Kandiduje ako nezávislý. Chce, aby sa Petržalka rozvíjala s rozumom a pre ľudí. Podľa vlastných slov ponúka prácu, zodpovednosť a otvorenosť. Svoju kandidatúru oznámil v utorok. Mravec neúspešne kandidoval na starostu Petržalky vlani v septembri.
„Kandidujem preto, lebo mi na Petržalke, jednoducho, záleží. Ako poslanec som mal a mám možnosť vidieť, ako mestská časť funguje zvnútra. A čím viac to vidím, tým viac som presvedčený, že Petržalka potrebuje starostu, ktorý bude počúvať ľudí, chrániť ich záujmy a hlavne vedieť veci dotiahnuť,“ skonštatoval Mravec.
Svoju kandidatúru chce postaviť najmä na zodpovednom a otvorenom prístupe k riadeniu mestskej časti. Za dôležité považuje, aby mala Petržalka jasnú víziu svojho ďalšieho rozvoja, ale zároveň aby sa nerozhodovalo o jej budúcnosti bez ohľadu na každodenné potreby obyvateľov.
Pozornosť chce venovať efektívnemu hospodáreniu s verejnými financiami, stavu komunikácií a chodníkov, bezpečnosti v uliciach či priechodom pre chodcov. Medzi témami je však aj školstvo, zeleň, šport, komunitný život či dostupnosť služieb pre obyvateľov. Osobitnú pozornosť chce venovať potrebám seniorov, rodín s deťmi, mladých ľudí a obyvateľov so zdravotným znevýhodnením.
Kampaň chce podľa vlastných slov robiť s Petržalčanmi. „Chcem počúvať, pýtať sa a hľadať riešenia spolu s ľuďmi, ktorí tu žijú,“ poznamenal Mravec. Konkrétne návrhy a riešenia pre jednotlivé oblasti chce postupne predstaviť.
Na starostu Petržalky opätovne ohlásil kandidatúru aj súčasný šéf miestnej samosprávy Ján Hrčka, ktorý ide do volieb pod značkou strany Krajina, avšak do nej nevstupuje. Kandidatúru ohlásil aj petržalský miestny a bratislavský mestský poslanec Daniel Klimovský (Tím Bratislava, PS, SaS a Demokrati), ktorý nahradil pôvodnú kandidátku, viceprimátorku Bratislavy pre dopravu a petržalskú miestnu poslankyňu Tatianu Kratochvílovú.
„Kandidujem preto, lebo mi na Petržalke, jednoducho, záleží. Ako poslanec som mal a mám možnosť vidieť, ako mestská časť funguje zvnútra. A čím viac to vidím, tým viac som presvedčený, že Petržalka potrebuje starostu, ktorý bude počúvať ľudí, chrániť ich záujmy a hlavne vedieť veci dotiahnuť,“ skonštatoval Mravec.
Svoju kandidatúru chce postaviť najmä na zodpovednom a otvorenom prístupe k riadeniu mestskej časti. Za dôležité považuje, aby mala Petržalka jasnú víziu svojho ďalšieho rozvoja, ale zároveň aby sa nerozhodovalo o jej budúcnosti bez ohľadu na každodenné potreby obyvateľov.
Pozornosť chce venovať efektívnemu hospodáreniu s verejnými financiami, stavu komunikácií a chodníkov, bezpečnosti v uliciach či priechodom pre chodcov. Medzi témami je však aj školstvo, zeleň, šport, komunitný život či dostupnosť služieb pre obyvateľov. Osobitnú pozornosť chce venovať potrebám seniorov, rodín s deťmi, mladých ľudí a obyvateľov so zdravotným znevýhodnením.
Kampaň chce podľa vlastných slov robiť s Petržalčanmi. „Chcem počúvať, pýtať sa a hľadať riešenia spolu s ľuďmi, ktorí tu žijú,“ poznamenal Mravec. Konkrétne návrhy a riešenia pre jednotlivé oblasti chce postupne predstaviť.
Na starostu Petržalky opätovne ohlásil kandidatúru aj súčasný šéf miestnej samosprávy Ján Hrčka, ktorý ide do volieb pod značkou strany Krajina, avšak do nej nevstupuje. Kandidatúru ohlásil aj petržalský miestny a bratislavský mestský poslanec Daniel Klimovský (Tím Bratislava, PS, SaS a Demokrati), ktorý nahradil pôvodnú kandidátku, viceprimátorku Bratislavy pre dopravu a petržalskú miestnu poslankyňu Tatianu Kratochvílovú.