O post starostu Petržalky zabojujú J. Hrčka, M. Kližan a E. Pätoprstá

Bratislava 7. septembra (TASR) - O post starostu počtom obyvateľov najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka v jesenných komunálnych voľbách zabojujú traja kandidáti. Je medzi nimi súčasný šéf petržalskej samosprávy Ján Hrčka, bývalý tenista Martin Kližan a podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja a bratislavská komunálna poslankyňa Elena Pätoprstá. Vyplýva to zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov, ktorý TASR poskytla mestská časť.



Hrčka a Kližan o hlasy voličov zabojujú ako nezávislí kandidáti. Pätoprstá je kandidátkou strany Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska.



Na post petržalského miestneho poslanca do 35-členného miestneho zastupiteľstva zaregistrovali 144 kandidátov.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.