O post starostu Rače sa uchádza Drotován, Ivičič, Polakovič a Žitný

Bratislava 7. septembra (TASR) - O post starostu bratislavskej mestskej časti Rača zabojujú v jesenných komunálnych voľbách štyria kandidáti. Je medzi nimi súčasný šéf račianskej samosprávy Michal Drotován, lesník Rudolf Ivičič, račiansky miestny poslanec Ján Polakovič a dôchodca Teodor Žitný. Vyplýva to zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov, ktorý je zverejnený na webe mestskej časti.



Drotován a Polakovič sa budú o hlasy voličov uchádzať ako nezávislí kandidáti. Ivičič kandiduje za stranu Srdce-Slovenská národná jednota a Žitný za stranu Národná koalícia/Nezávislí kandidáti.



Do račianskeho miestneho zastupiteľstva na pozíciu poslanca za obvod Rača zaregistrovali 39 kandidátov (volí sa desať poslancov), za obvod Krasňany osem kandidátov (volia sa traja poslanci) a za obvod Východné šesť kandidátov (volia sa dvaja poslanci).



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.