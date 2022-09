O post vo vedení mesta Rožňava sa uchádzajú súčasný i bývalý primátor

Rožňava 19. septembra (TASR) – Obyvatelia mesta Rožňava si budú v jesenných komunálnych voľbách vyberať budúceho primátora spomedzi dvojice kandidátov. O post vo vedení mesta prejavili záujem súčasný i bývalý primátor. Vyplýva to zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov, ktorý samospráva zverejnila na svojej webstránke.



V kresle primátora Rožňavy by chcel i druhé volebné obdobie pokračovať súčasný primátor mesta Michal Domik. Jeho protikandidátom bude Pavol Burdiga, ktorý stál na čele mesta v rokoch 2014 až 2018 a v súčasnosti pôsobí ako prednosta mestského úradu v Dobšinej. Obaja kandidujú ako nezávislí.



Vo voľbách do mestského zastupiteľstva (MsZ) si budú obyvatelia Rožňavy vyberať spomedzi 64 kandidátov. Záujem o kreslo poslanca má päť žien a 59 mužov, nezávislých kandidátov je 21, zvyšných 43 nominovali politické strany či koalície. Počet mestských poslancov v Rožňave sa na základe rozhodnutia MsZ z vlaňajšieho júla zníži zo súčasných 17 na 13, zachované ostávajú dva volebné obvody.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra. Volebná kampaň sa začala 10. júna a skončí sa 48 hodín predo dňom volieb.