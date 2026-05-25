< sekcia Regióny
O požiaroch kontajnerov v Košiciach rokovali na okresnom úrade
Starostka mestskej časti Juh označila situáciu s horiacimi kontajnermi za vážnu.
Autor TASR
Košice 25. mája (TASR) - Množiacimi sa prípadmi nočných požiarov kontajnerov na odpad v mestskej časti Juh, ale aj v celom meste Košice sa v pondelok zaoberalo rokovanie na Okresnom úrade Košice. Polícia potvrdila, že zakladanie takýchto požiarov intenzívne vyšetruje. Policajný okresný riaditeľ Štefan Szalontai, ako aj starostka mestskej časti Juh Anna Súkeníková na tlačovom brífingu vyzvali občanov, aby ak uvidia podozrivé osoby v okolí kontajnerových státí, bezodkladne zavolali na tiesňovú linku 158 alebo 159.
„Chcem ubezpečiť obyvateľov mestskej časti Košice Juh, ale aj celého mesta Košice, že na týchto prípadoch intenzívne pracujeme. Určite nám veľmi pomáha kamerový systém, ktorý je v rámci mesta nainštalovaný a každá ďalšia kamera, ktorá pribudne, nám dopomôže k dolapeniu páchateľa,“ uviedol Szalontai. Kritizoval zároveň ľahostajnosť, ale aj prístup niektorých ľudí, pre ktorých je skôr prioritou natočenie protiprávneho konania a následná sledovanosť na sociálnych sieťach než kontaktovanie bezpečnostných zložiek. Konkrétne sa k vyšetrovaniu nechcel vyjadriť, aby nedošlo k jeho zmareniu.
Starostka mestskej časti Juh označila situáciu s horiacimi kontajnermi za vážnu. „Obyvatelia sa oprávnene začínajú obávať o svoje zdravie, bezpečnosť a majetok. Obavy nemajú len o svoje bytové domy, ale aj o zaparkované autá, ktoré sú v tesnej blízkosti kontajnerovísk,“ povedala Súkeníková. Z dôvodu viacerých nočných požiarov z minulého týždňa oslovila prednostu OÚ Košice o rokovanie v tejto veci. Zároveň informovala, že mestská časť intenzívne pracuje na rozšírení kamerového systému. „Budeme montovať ďalšie kamery, ktoré budú spadať do inteligentného kamerového systému v našej mestskej časti a budú napojené na mestskú políciu, takže o to jednoduchšie bude nejaké trasovanie alebo stotožnenie páchateľa,“ dodala.
Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) potvrdil, že v tomto roku zaznamenal zvýšený počet výjazdov k požiarom kontajnerov a kontajnerových stojísk. „Keď sme na území mesta Košice mali v minulom roku 65 výjazdov k takýmto udalostiam, tak v tomto roku k dnešnému dňu je už ich takmer 70,“ povedal riaditeľ košického Krajského riaditeľstva HaZZ Marek Plavčko. Keďže často ide o nočné požiare s ich oneskoreným spozorovaním a ohlásením, vznikajú aj väčšie škody, a to i v okolí.
Na podnet starostky Juhu zvolal rokovanie prednosta OÚ Tomáš Kysela, ktorý je aj predsedom bezpečnostnej rady okresu a krajskej komisie pre prevenciu kriminality. „Zvolal som toto stretnutie práve pre to, aby sme spoločne vyhodnotili situáciu vecne a s jasným cieľom prijať opatrenia, ktoré pomôžu obnoviť pocit bezpečnosti obyvateľov v meste, ale aj v mestskej časti,“ povedal. Pôjde podľa neho o spoločný a dôsledný postup všetkých zainteresovaných zložiek.
Spoločnosť Kosit eviduje od začiatku tohto roka v Košiciach už 190 prípadov horiacich kontajnerov, a to najmä v mestských častiach Juh a Staré Mesto. Ich počet už teraz prekonal takéto incidenty v meste za celý predchádzajúci rok.
„Chcem ubezpečiť obyvateľov mestskej časti Košice Juh, ale aj celého mesta Košice, že na týchto prípadoch intenzívne pracujeme. Určite nám veľmi pomáha kamerový systém, ktorý je v rámci mesta nainštalovaný a každá ďalšia kamera, ktorá pribudne, nám dopomôže k dolapeniu páchateľa,“ uviedol Szalontai. Kritizoval zároveň ľahostajnosť, ale aj prístup niektorých ľudí, pre ktorých je skôr prioritou natočenie protiprávneho konania a následná sledovanosť na sociálnych sieťach než kontaktovanie bezpečnostných zložiek. Konkrétne sa k vyšetrovaniu nechcel vyjadriť, aby nedošlo k jeho zmareniu.
Starostka mestskej časti Juh označila situáciu s horiacimi kontajnermi za vážnu. „Obyvatelia sa oprávnene začínajú obávať o svoje zdravie, bezpečnosť a majetok. Obavy nemajú len o svoje bytové domy, ale aj o zaparkované autá, ktoré sú v tesnej blízkosti kontajnerovísk,“ povedala Súkeníková. Z dôvodu viacerých nočných požiarov z minulého týždňa oslovila prednostu OÚ Košice o rokovanie v tejto veci. Zároveň informovala, že mestská časť intenzívne pracuje na rozšírení kamerového systému. „Budeme montovať ďalšie kamery, ktoré budú spadať do inteligentného kamerového systému v našej mestskej časti a budú napojené na mestskú políciu, takže o to jednoduchšie bude nejaké trasovanie alebo stotožnenie páchateľa,“ dodala.
Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) potvrdil, že v tomto roku zaznamenal zvýšený počet výjazdov k požiarom kontajnerov a kontajnerových stojísk. „Keď sme na území mesta Košice mali v minulom roku 65 výjazdov k takýmto udalostiam, tak v tomto roku k dnešnému dňu je už ich takmer 70,“ povedal riaditeľ košického Krajského riaditeľstva HaZZ Marek Plavčko. Keďže často ide o nočné požiare s ich oneskoreným spozorovaním a ohlásením, vznikajú aj väčšie škody, a to i v okolí.
Na podnet starostky Juhu zvolal rokovanie prednosta OÚ Tomáš Kysela, ktorý je aj predsedom bezpečnostnej rady okresu a krajskej komisie pre prevenciu kriminality. „Zvolal som toto stretnutie práve pre to, aby sme spoločne vyhodnotili situáciu vecne a s jasným cieľom prijať opatrenia, ktoré pomôžu obnoviť pocit bezpečnosti obyvateľov v meste, ale aj v mestskej časti,“ povedal. Pôjde podľa neho o spoločný a dôsledný postup všetkých zainteresovaných zložiek.
Spoločnosť Kosit eviduje od začiatku tohto roka v Košiciach už 190 prípadov horiacich kontajnerov, a to najmä v mestských častiach Juh a Staré Mesto. Ich počet už teraz prekonal takéto incidenty v meste za celý predchádzajúci rok.