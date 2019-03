Týždeň zručnosti v Brehoch:O prázdninujúcich žiakov sa starali seniori

Tento rok sa do podujatia zapojilo takmer 40 školákov.

Brehy 7. marca (TASR) - O prázdninujúcich školákov v obci Brehy v okrese Žarnovica sa postarali miestni seniori. V miestnom kultúrnom dome pre nich pripravili podujatie Týždeň zručnosti. V rámci neho si môžu vyskúšať viacero tvorivých aktivít, priučia sa práci s hlinou, prútím či papierom.



Mária Fialová z občianskeho združenia Brežan, ktoré podujatie organizuje, priblížila, že prostredníctvom takýchto aktivít chcú nielen zachovávať tradície, ale zároveň dať deťom možnosť plnohodnotne tráviť prázdninový čas. "My im vždy pripravíme program a keďže nám na takéto aktivity prispieva aj obec, nemusia ísť ani domov a my im tu navaríme aj obed," priblížila.



Podľa Fialovej majú záujem nielen miestne deti, ale aj tie z okolia. Podujatie môže po celý týždeň navštíviť aj verejnosť. V rámci aktivít si môžu deti pod vedením hrnčiara Jána Fialu vyskúšať prácu s hlinou, pliesť košíky z pedigu, z vŕbového prútia zase korbáče. Vyrábajú tiež rôzne náramky, čelenky či veľkonočné kraslice.







Jednou z tých, ktorí sa rozhodli deťom počas tohto týždňa venovať, je aj pani Anna Holá z Novej Bani. Sama sa venuje viacerým aktivitám, tkaniu na krosnách, zdobeniu kraslíc, pradeniu, ale aj práci so šúpolím. Poslednú aktivitu robí s deťmi aj počas Týždňa zručnosti. Vďaka jej vedeniu vznikajú pod rukami malých školákov šúpolienky či šúpoľové kvety.



Pri práci využíva vlastné šúpolie z doma vypestovanej kukurice. Ako priblížila, aby sa s ním dobre pracovalo, je potrebné ho dobre vysušiť. "Šúpolie sa musí nechať dobre vyschnúť, najkvalitnejšie je na jeseň," uviedla. Pani Holá si prácu s deťmi pochvaľuje, podľa jej slov sú veľmi snaživé a z tvorenia sa tešia. Do tvorivých dielní určených pre deti a mládež sa zapája aj pri iných príležitostiach.