O prázdnu priemyselnú halu v Detve prejavila záujem firma z Topoľčian

Detva 31. mája (TASR) – O prázdnu halu v priemyselnom parku v Detve prejavila záujem nová firma. Možnou náhradou za Punch Precision by mohla byť spoločnosť Brückner Slovakia, ktorá v súčasnosti pôsobí v Topoľčanoch. TASR o tom informoval detviansky hovorca Milan Suja.



Ako ďalej uviedol, spoločnosť sa zaoberá najmä mechanickou a elektrickou predmontážou, ako aj testovaním základných komponentov výrobných systémov. Prevádzku v Topoľčanoch navštívili primátor mesta Branislav Baran a jeho zástupca Slavomír Ciglan spolu s niekoľkými poslancami. Vedeniu mesta firmu v prezentácii predstavili od jej vzniku až po súčasnosť. Nasledovala prehliadka administratívnych a výrobných priestorov pre výrobu a montáž strojných zariadení na výrobu fólií a spracovanie plastov. "Návšteva u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý by mohol vstúpiť do priemyselného parku v našom meste, v nás zanechala dobrý dojem," zhodnotil primátor Branislav Baran.



Podľa hovorcu nový zamestnávateľ by v Detve mohol vytvoriť okolo sto nových pracovných pozícií. Záujem má o elektrotechnikov pre internú montáž a funkčné testy, elektromontérov, montérov, skladníkov a kontrolórov.



Spoločnosť Punch Precision sídlila v priemyselnom parku v Detve od roku 2019. Pod Poľanou však svoju výrobu ukončila a prepustila všetkých svojich zamestnancov. Výroba v detvianskej hale sa skončila tento rok koncom februára a o prácu prišlo vyše 100 ľudí. "Na celý tento projekt boli od začiatku do konca rôzne negatívne vplyvy a výroba tak bola odsúdená na zánik," vysvetlil TASR Gejza Poša z Punch Campus.