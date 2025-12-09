< sekcia Regióny
O predĺžení zmluvy na MHD v Banskej Bystrici sa bude diskutovať
Banskobystrickí poslanci o predĺžení zmluvy s dopravcom, ktoré súvisí s obnovou vozového parku, na utorňajšom zastupiteľstve diskutovali celé dopoludnie.
Autor TASR
Banská Bystrica 9. decembra (TASR) - Približne tri hodiny diskutovali banskobystrickí mestskí poslanci na utorňajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) o možnom predĺžení zmluvy so spoločnosťou SAD Zvolen, ktorá v Banskej Bystrici zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu (MHD). Dopravca plánuje nakúpiť s pomocou európskych zdrojov nové autobusy, no požaduje aktuálne platnú zmluvu predĺžiť o ďalšie štyri roky, a to do roku 2034. Časť mestských poslancov s návrhom nesúhlasí a obáva sa, že postup nie je v súlade s európskymi pravidlami. Diskusia k téme bude v najbližších dňoch pokračovať na mimoriadnom zasadnutí dopravnej a finančnej komisie MsZ, poslanci budú následne prijímať finálne rozhodnutie na mimoriadnom zastupiteľstve.
Banskobystrickí poslanci o predĺžení zmluvy s dopravcom, ktoré súvisí s obnovou vozového parku, na utorňajšom zastupiteľstve diskutovali celé dopoludnie. Časť poslancov i aktivista Matej Bučko už v pondelok (8. 12.) vyjadrili kritiku, že mesto chce zmluvu so SAD Zvolen predĺžiť netransparentne a bez súťaže, poukázali pritom i na viaceré doterajšie porušenia zmluvných podmienok zo strany dopravcu. Svoje argumenty zopakovali i na zasadnutí MsZ a vyjadrili obavy, že navrhovaný postup nemusí byť v súlade s európskymi pravidlami.
Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko ocenil utorňajšiu živú diskusiu a skonštatoval, že návrh na predĺženie zmluvy prichádza zo strany dopravcu, a to z dôvodu obnovy vozového parku z európskych zdrojov. SAD Zvolen chce pre MHD v Banskej Bystrici nakúpiť 36 autobusov a sedem trolejbusov, odpisové obdobie však firma nastavila na osem rokov, a teda do roku 2034. Mesto by však podľa radnice počas tohto obdobia platilo na verejnú dopravu o približne 2,5 milióna eur ročne menej.
„Samozrejme sú tu pre a proti. Podmienka zo strany dopravcov bola osem rokov, my vieme, že toto obdobie presahuje obdobie nášho zmluvného vzťahu. Budeme o nej ďalej rokovať a budúci týždeň zvolávam mimoriadne zastupiteľstvo k tejto téme, kde sa definitívne rozhodneme,“ uviedol Nosko pre médiá v prestávke zasadnutia MsZ. Ako dodal, zvážiť je potrebné aj uplatnenie pokuty za porušenia zmluvy zo strany dopravcu, ktorú môže mesto právne nárokovať do konca roka. „V prípade, že sa tá zmluvná pokuta uplatní, dopravca stráca záujem ďalej s nami vôbec rokovať o nadobudnutí nového vozidlového parku,“ dodal primátor.
Poslanci na zasadnutí zastupiteľstva diskutovali aj o tom, či SAD Zvolen nemôže z európskych zdrojov autobusy nakúpiť, ako pôvodne plánoval, a po roku 2030 ich previesť na prípadného ďalšieho dopravcu, ktorý vzíde z nového tendra. Podľa primátora to bola aj pôvodná myšlienka samosprávy, ide však o ekonomicko-účtovný problém, o ktorom už samospráva diskutovala s rezortmi dopravy i financií. „Minimálna udržateľnosť tohto projektu je päť rokov, pri nadobudnutí v roku 2026 by presiahla toto zmluvné obdobie. Tam sme narazili na problém, ktorý z pohľadu dopravcu nedáva ekonomický zmysel. To znamená, že by v tomto prípade do žiadosti o nenávratný finančný príspevok nešiel,“ vysvetlil Nosko.
Spoločnosť SAD Zvolen v reakcii na tému v stanovisku pre TASR uviedla, že nákup nových autobusov z európskych zdrojov prináša výhody výlučne pre samosprávu a nie samotnú spoločnosť. „V prípade, že dopravca podpíše s ministerstvom zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ušetrí mesto Banská Bystrica vo svojom rozpočte sumu 15 miliónov eur v rámci úhrad pre dopravcu,“ uviedla firma s tým, že o výhodnosti takejto investície by mali dopravcov presviedčať predstavitelia mesta a mestskí poslanci a nie naopak. „Čo sa týka názorov na predĺženie zmluvy o službách vo verejnom záujme, v prípade potreby predĺženia zmluvy čo i len o jeden deň treba mať na pamäti, že takýto dodatok bude musieť podpísať aj dopravca, ktorý má uzavreté zmluvy na základe medzinárodného tendra,“ dodala spoločnosť.
