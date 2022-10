Autobusy na DOD Badínskeho pralesa sa naplnili v predstihu

Badín 15. októbra (TASR) - Možnosť zažiť atmosféru jesenného Badínskeho pralesa si v sobotu nenechalo ujsť množstvo peších záujemcov o prírodu. Piaty ročník dňa otvorených dverí (DOD) v tomto ojedinelom lesnom komplexe neďaleko Banskej Bystrice privítal navyše aj ďalších 80 návštevníkov, ktorých do pralesa na dve prehliadky so sprievodcami priviezol z centra obce Badín autobus.



"Záujem o vstup do pralesa a o jeho prehliadku je skutočne obrovský," uviedol pre TASR lesník CHKO Poľana Pavol Kostúr. Autobusy boli podľa obce obsadené už mesiac pred konaním sa DOD.



Podľa Kostúra trasa prehliadky nie je náročná. "Je to trasa bývalého exkurzného chodníka, ktorý už dnes nie je vyznačený ani prístupný pre verejnosť. Návštevníci vidia predovšetkým les bez zásahu človeka, vidia mohutné stromy jedľovo-bukového pralesa, množstvo mŕtveho dreva a tiež drobné živočíchy, ktoré v tomto dreve žijú," priblížil prehliadku.



DOD v Badínskom pralese sa koná práve na jeseň, keď je prales najkrajší. "Je nádherne sfarbený, husto v ňom padá lístie, čo mu dáva osobitné čaro," zdôraznil Kostúr.



Badínsky prales územne patrí do Kremnických vrchov. Ako zachovaný prírodný les bol za prírodnú rezerváciu vyhlásený už v roku 1913 a patrí medzi najstaršie chránené územia na Slovensku. V ochrannom pásme sa zachovali zvyšky lávového prúdu vo forme vypreparovaných skalných stien, stĺpov a previsov.



V rámci štyroch biotopov európskeho významu sa tam nachádza 16 lesných typov. Živočíšna ríša je zastúpená veľkými šelmami, ako je medveď hnedý, rys ostrovid, z menších je to divá mačka, kuna lesná či vlk dravý, ako aj typické druhy prírodného lesa, sovy a ďatle.



Badínskym pralesom v rámci DOD sprevádzajú odborní pracovníci Správy CHKO-BR Poľana a Lesov SR. Celé podujatie organizuje Správa CHKO Poľana v spolupráci s obcou Badín a Lesmi SR.