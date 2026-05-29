O premenu Zimného prístavu v Bratislave sa uchádza 123 návrhov
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - V prvej fáze medzinárodnej urbanistickej súťaže na premenu Zimného prístavu v Bratislave bolo v lehote na predkladanie prijatých 123 návrhov z 33 krajín. Najviac návrhov prišlo zo Slovenska, z Ukrajiny, Nemecka, Česka či Talianska. Záujem o premenu jedného z najvýznamnejších strategických území hlavného mesta oznámili v piatok Ministerstvo dopravy (MD) SR a štátna spoločnosť Verejné prístavy.
„Návrhy má teraz v rukách špičková medzinárodná porota, ktorá po dôkladnom zhodnotení návrhov vyberie najlepšie tímy na postup do druhého kola. Výsledok súťaže by sme sa mali dozvedieť na jeseň,“ povedal vo videu minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Generálny riaditeľ Verejných prístavov Matej Danóci uviedol, že získať 123 návrhov z celého sveta je jasným dôkazom, že Zimný prístav má obrovský medzinárodný potenciál. „Veríme, že správne urbanistické riešenie dokáže tento priestor otvoriť pre ľudí, vytvoriť nové funkcie a kvalitu verejných priestorov a zároveň citlivo pracovať s prístavnou históriou. Táto nová štvrť bude prirodzene susediť s funkčným riečnym prístavom v zóne Pálenisko, ktorý v tejto lokalite zachováme a ďalej zmodernizujeme,“ dodal Danóci.
Minister dopravy poznamenal, že meniť sa bude územie s rozlohou 65 hektárov v centre mesta pri rieke. „Bude to veľké lákadlo pre všetkých. Verím, že z návrhov vznikne jedna krásna štvrť plná bytov, občianskej vybavenosti a voľnočasových zón. Takisto by tu mala vyrásť nová dominanta Bratislavy, ktorá bude lákať do tejto lokality návštevníkov,“ uviedol vo videu minister. Ako dodal, meniť sa bude už zastavané územie Zimného prístavu, takže žiadny les sa rúbať nebude.
Zimný prístav je jednou z posledných veľkých príležitostí na rozvoj Bratislavy v priamom kontakte s rozširujúcim sa centrom mesta a riekou. „Celý proces odštartovala komplexná Vízia rozvoja územia, ktorú na požiadavku spoločnosti Verejné prístavy odborne spracoval Metropolitný inštitút Bratislavy. Samotnú súťaž sme vyhlásili v spolupráci s hlavným mestom Bratislava, pričom jej organizátorom je Metropolitný inštitút Bratislavy,“ priblížila Ivana Mandáková z komunikačného oddelenia Verejných prístavov. Dodala, že ako dominantný vlastník územia financujú celý tento proces, od prípravy úvodnej vízie až po ceny a odmeny v súťaži.
