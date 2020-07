O prestížny titul Strom roka bojuje 12 finalistov, hlasovanie začalo

Banská Bystrica 4. júla (TASR) – Dvanásť finalistov 18. ročníka súťaže Strom roka 2020 z celého Slovenska je už známych. Hlasovanie o prestížny titul odštartovalo v týchto dňoch a potrvá do konca septembra. Patronát nad anketou už tradične drží spevák Peter Lipa.



"Bolo zvykom, že sme hlasovanie každý rok slávnostne odštartovali na festivale Pohoda. Tento rok si však všetci musíme poradiť s novou situáciou a plány pozmeniť. Preto sme sa rozhodli vyhlásiť anketu online, no všetky spôsoby hlasovania a väčšina našich aktivít zostávajú rovnaké," informovala TASR Martina Ragalová z banskobystrickej Nadácie Ekopolis.



Jednotlivci, mestá, obce, školy, firmy alebo organizácie mohli svoj obľúbený strom do ankety prihlásiť do polovice mája, v júni vybrala odborná komisia z 23 prihlásených 12 finalistov. Cenou pre víťaza je odborný posudok, ošetrenie v hodnote 300 eur a postup do medzinárodného finále ankety Európsky strom roka. Dreviny, ktoré sa umiestnia na 2. a 3. mieste, rovnako získajú od nadácie a sponzorov 300 eur, ktoré možno použiť na ich ošetrenie alebo úpravu okolia.



"Na priaznivcov ankety čakajú aj teraz zaujímavé odmeny za zapojenie sa do hlasovania, fotosúťaže Tour de Strom, ktorá je na Instagrame alebo odborná prednáška arboristov o ošetrovaní stromov. Nezabudli sme ani na školy, pre žiakov sa začne súťaž v septembri," dodala Ragalová.



Hlasovať je možné formou hlasovacieho lístka v časopise Krásy Slovenska, takisto formou sms, na stránke www.ekopolis.sk alebo na sociálnej sieti www.facebook.com/nadacia.ekopolis. Fotografie a príbehy stromov, finalistov, zverejnil web nadácie.