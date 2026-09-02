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O primátorské kreslo má v Púchove záujem šesť nezávislých kandidátov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Medňanský

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.

Autor TASR
Púchov 2. septembra (TASR) - O post primátora mesta Púchov zabojuje v októbrových komunálnych voľbách šesť nezávislých kandidátov. O 17 poslaneckých kresiel má záujem 60 kandidátov. Po zaregistrovaní všetkých kandidátov o tom informovala púchovská radnica.

O primátorské kreslo sa uchádza úradujúca primátorka, 51-ročná Katarína Heneková, 50-ročný riaditeľ občianskeho združenia Roman Hvizdák, 40-ročný podnikateľ Juraj Kapuš, 59-ročný futbalový tréner Ľubomír Luhový, 49-ročný podnikateľ Ľubor Malovec a 58-ročný pedagóg a bývalý púchovský primátor Marián Michalec.

Heneková, Hvizdák a Michalec kandidovali v Púchove na primátorský post aj v komunálnych voľbách v roku 2022. Zvíťazila Heneková so ziskom 2380 hlasov (34,3 %) pred Michalcom, ktorý získal 1845 hlasov (26,59 %). Hvizdák skončil s 1791 hlasmi (25,81 %) tretí.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
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