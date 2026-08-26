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O primátorské kreslo na Zemplíne zabojuje aj štátny tajomník
V Medzilaborciach bolo na funkciu primátora podaných päť kandidátnych listín.
Autor TASR
Humenné 26. augusta (TASR) - Do súboja o primátorské kreslá na hornom Zemplíne vstupuje aj štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Kaliňák. Za Hlas-SD sa uchádza o post primátora Medzilaboriec, kde bude mať štyroch súperov. V Humennom sa o vedenie mesta uchádzajú dvaja kandidáti, v Snine boli podané štyri kandidátne listiny. Pre TASR to uviedli zapisovatelia volebných komisií či z mestských úradov.
V Medzilaborciach bolo na funkciu primátora podaných päť kandidátnych listín. Post primátora chce obhájiť súčasný primátor Vladislav Višňovský, ktorý kandiduje za Smer-SD. Medzi kandidátmi je okrem Michala Kaliňáka aj Miloš Goga za Vlastenecký blok a Anton Pavlíček a Ladislav Varecha kandidujú ako nezávislí. V Mestskom zastupiteľstve v Medzilaborciach sa bude obsadzovať 13 poslaneckých miest, o ktoré sa uchádza 43 kandidátov. Z nich 16 kandiduje ako nezávislých, 21 za politické strany alebo hnutia a šiesti za koalíciu.
O post primátora Humenného sa uchádzajú dvaja kandidáti. Kandidujú Marta Helemiková za Smer-SD a úradujúci primátor Miloš Meričko ako nezávislý kandidát. V humenskom mestskom zastupiteľstve sa bude obsadzovať 24 poslaneckých miest. O mandát sa uchádza 93 kandidátov, z nich sedem ako nezávislí a 86 za politické strany.
V Snine boli pre voľby primátora podané štyri kandidátne listiny. Dve podali politické strany KDH a Hlas-SD a dve nezávislí kandidáti. Mená uchádzačov mesto zatiaľ neposkytlo, keďže proces registrácie kandidátov mestskou volebnou komisiou ešte nebol ukončený. V sninskom mestskom zastupiteľstve sa bude obsadzovať 18 poslaneckých miest. Na podaných kandidátnych listinách je 39 uchádzačov, z ktorých 28 kandiduje za politické strany, hnutia alebo koalície a 11 ako nezávislí.
Lehota na podávanie kandidátnych listín sa skončila 25. augusta o polnoci. Oficiálny zoznam kandidátov bude známy po preskúmaní kandidátnych listín a zaregistrovaní kandidátov, o čom rozhodne príslušná volebná komisia. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
V Medzilaborciach bolo na funkciu primátora podaných päť kandidátnych listín. Post primátora chce obhájiť súčasný primátor Vladislav Višňovský, ktorý kandiduje za Smer-SD. Medzi kandidátmi je okrem Michala Kaliňáka aj Miloš Goga za Vlastenecký blok a Anton Pavlíček a Ladislav Varecha kandidujú ako nezávislí. V Mestskom zastupiteľstve v Medzilaborciach sa bude obsadzovať 13 poslaneckých miest, o ktoré sa uchádza 43 kandidátov. Z nich 16 kandiduje ako nezávislých, 21 za politické strany alebo hnutia a šiesti za koalíciu.
O post primátora Humenného sa uchádzajú dvaja kandidáti. Kandidujú Marta Helemiková za Smer-SD a úradujúci primátor Miloš Meričko ako nezávislý kandidát. V humenskom mestskom zastupiteľstve sa bude obsadzovať 24 poslaneckých miest. O mandát sa uchádza 93 kandidátov, z nich sedem ako nezávislí a 86 za politické strany.
V Snine boli pre voľby primátora podané štyri kandidátne listiny. Dve podali politické strany KDH a Hlas-SD a dve nezávislí kandidáti. Mená uchádzačov mesto zatiaľ neposkytlo, keďže proces registrácie kandidátov mestskou volebnou komisiou ešte nebol ukončený. V sninskom mestskom zastupiteľstve sa bude obsadzovať 18 poslaneckých miest. Na podaných kandidátnych listinách je 39 uchádzačov, z ktorých 28 kandiduje za politické strany, hnutia alebo koalície a 11 ako nezávislí.
Lehota na podávanie kandidátnych listín sa skončila 25. augusta o polnoci. Oficiálny zoznam kandidátov bude známy po preskúmaní kandidátnych listín a zaregistrovaní kandidátov, o čom rozhodne príslušná volebná komisia. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.