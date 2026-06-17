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O primátorské kreslo v Trenčíne zabojuje viceprimátor Ján Forgáč
Najdôležitejšou prioritou nasledujúcich rokov je podľa neho v Trenčíne doprava.
Autor TASR
Trenčín 17. júna (TASR) - O primátorské kreslo v Trenčíne sa bude v októbrových komunálnych voľbách uchádzať aktuálny trenčiansky viceprimátor, 51-ročný Ján Forgáč. Ako nezávislý kandidát chce nadviazať na doterajší rozvoj Trenčína.
Forgáč v posledných 16 rokoch pracoval v úzkom vedení mesta. štyri roky viedol úrad stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií trenčianskej radnice, od roku 2014 je poslancom mestského zastupiteľstva a prvým viceprimátorom.
Najdôležitejšou prioritou nasledujúcich rokov je podľa neho v Trenčíne doprava. Mesto pripravuje viaceré strategické projekty, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy, posilniť verejnú dopravu a rozšíriť cyklistickú infraštruktúru.
„Spolupracujeme na príprave modernizácie starého cestného mosta, pripravujeme preložku štátnej cesty v centre mesta, výstavbu mosta z Ostrova do Orechového, nové napojenie Záblatia a Zlatoviec na diaľničný privádzač a napojenie nového cestného mosta na sídlisko Juh,“ pripomenul Forgáč.
Prioritami sú tiež životné prostredie, modernizácia verejného priestoru, transparentné riadenie mesta, bezpečnosť, rozvoj sociálnych služieb, kultúry i športu. Dôležitou súčasťou volebného programu je podľa neho napĺňanie odkazu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.
Forgáč predstavil aj tím kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty a predstavy o budúcnosti Trenčína. Zdôraznil, že sa neuchádza o podporu žiadnej politickej strany, uchádza sa o podporu obyvateľov mesta.
„Mesto netvoria múry a asfalt, ale jeho obyvatelia. Práve ľudia sú najväčšou hodnotou Trenčína. Spolu s našim tímom im budeme načúvať a pokračovať v pretváraní Trenčína na kvalitné miesto na život,“ zdôraznil kandidát.
Kandidatúru Forgáča prišiel podporiť aj súčasný primátor Richard Rybníček, ktorý po 16 rokoch už nebude pokračovať vo funkcii. V cyklistickej terminológii označil Forgáča za „domestika“. „Svoju misiu by som prirovnal k Tour de France. Podarilo sa mi vyhrať v žltom tričku štyri preteky, ale na celkové víťazstvo potrebujete pomocníkov, ľudí, ktorí vám pomáhajú, keď prší, sneží, keď spadnete alebo máte defekt. A Ján Forgáč bol od začiatku pri mne ako kľúčový ‚domestik‘. Stál pri všetkých kľúčových rozhodnutiach. Neviem si predstaviť, že by rozbehnuté projekty doťahoval niekto iný ako on,“ doplnil Rybníček.
Zdôraznil, že po 16 rokoch je čas na odchod z politiky a uvoľnenie miesta novým ľuďom. „Už by som nebol dobrý primátor,“ doplnil.
Forgáč v posledných 16 rokoch pracoval v úzkom vedení mesta. štyri roky viedol úrad stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií trenčianskej radnice, od roku 2014 je poslancom mestského zastupiteľstva a prvým viceprimátorom.
Najdôležitejšou prioritou nasledujúcich rokov je podľa neho v Trenčíne doprava. Mesto pripravuje viaceré strategické projekty, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy, posilniť verejnú dopravu a rozšíriť cyklistickú infraštruktúru.
„Spolupracujeme na príprave modernizácie starého cestného mosta, pripravujeme preložku štátnej cesty v centre mesta, výstavbu mosta z Ostrova do Orechového, nové napojenie Záblatia a Zlatoviec na diaľničný privádzač a napojenie nového cestného mosta na sídlisko Juh,“ pripomenul Forgáč.
Prioritami sú tiež životné prostredie, modernizácia verejného priestoru, transparentné riadenie mesta, bezpečnosť, rozvoj sociálnych služieb, kultúry i športu. Dôležitou súčasťou volebného programu je podľa neho napĺňanie odkazu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.
Forgáč predstavil aj tím kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty a predstavy o budúcnosti Trenčína. Zdôraznil, že sa neuchádza o podporu žiadnej politickej strany, uchádza sa o podporu obyvateľov mesta.
„Mesto netvoria múry a asfalt, ale jeho obyvatelia. Práve ľudia sú najväčšou hodnotou Trenčína. Spolu s našim tímom im budeme načúvať a pokračovať v pretváraní Trenčína na kvalitné miesto na život,“ zdôraznil kandidát.
Kandidatúru Forgáča prišiel podporiť aj súčasný primátor Richard Rybníček, ktorý po 16 rokoch už nebude pokračovať vo funkcii. V cyklistickej terminológii označil Forgáča za „domestika“. „Svoju misiu by som prirovnal k Tour de France. Podarilo sa mi vyhrať v žltom tričku štyri preteky, ale na celkové víťazstvo potrebujete pomocníkov, ľudí, ktorí vám pomáhajú, keď prší, sneží, keď spadnete alebo máte defekt. A Ján Forgáč bol od začiatku pri mne ako kľúčový ‚domestik‘. Stál pri všetkých kľúčových rozhodnutiach. Neviem si predstaviť, že by rozbehnuté projekty doťahoval niekto iný ako on,“ doplnil Rybníček.
Zdôraznil, že po 16 rokoch je čas na odchod z politiky a uvoľnenie miesta novým ľuďom. „Už by som nebol dobrý primátor,“ doplnil.