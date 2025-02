O príspevok sa v Bratislavskom kraji uchádzalo vyše 540 projektov

Bratislava 26. februára (TASR) - O príspevok z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) na rok 2025, za ktorou stojí Bratislavský samosprávny kraj (BSK), sa uchádzalo viac ako 540 žiadostí smerujúcich k podpore verejnoprospešných aktivít. Najväčší záujem je o kultúru. Do hodnotiacej odbornej komisie postúpilo 504 projektov. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman. V rozpočte má kraj vyčlenených 750.000 eur.



"Nové projekty prinesú novú energiu a čerstvý vietor do športových klubov, mládežníckych iniciatív a pohybových aktivít. Podporíme aj vinárov a ovocinárov, aby ich tradície mohli ďalej rásť. Rovnako nám záleží na kultúre - chceme, aby žila, inšpirovala a rozvíjala náš región. A v neposlednom rade investujeme aj do zdravotnej starostlivosti," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Najväčší záujem o podporu z regionálnych dotácií prejavili žiadatelia v oblasti kultúry, kam smerovalo 205 žiadostí. O niečo menej, konkrétne 179 žiadostí, bolo doručených v kategórii šport, ktorá patrí podľa kraja medzi najvyhľadávanejšie. Tretie miesto obsadila oblasť mládeže so 70 žiadosťami. Životné prostredie a rozvoj vidieka, ktoré ponúkajú najvyššiu možnú dotáciu, zaznamenalo 27 žiadostí, pričom tento rok sa kraj zameral najmä na podporu ovocinárov a vinárov. Celkovo 23 žiadostí prišlo v oblasti zdravotníctva, kde je podpora primárne určená na zlepšenie materiálno-technického vybavenia ambulancií.



Žiadosti posúdi do konca februára odborná hodnotiaca komisia, následne postúpia do dotačnej komisie. Tá odporučí výsledný počet žiadostí do Zastupiteľstva BSK, ktoré bude 4. apríla. O konkrétnej podpore tak rozhodnú poslanci.