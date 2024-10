O projekte centrálneho zásobovania teplom v Jelšave nikto nerokoval

Jelšava 15. októbra (TASR) - O projekte vybudovania novej technológie centrálneho zásobovania teplom pre domácnosti v Jelšave z dielne Ministerstva životného prostredia SR nemá mesto žiadne informácie. Návrh riešenia zlej kvality ovzdušia v tejto lokalite v utorok zobrala na vedomie vláda, s miestnou samosprávou o zámere nikto nerokoval. Pre TASR to uviedol primátor Jelšavy Milan Kolesár.



Ako skonštatoval primátor, zámer novej technológie centrálneho zásobovania domácností v Jelšave môže byť prínosným, zhodnotiť ho však zatiaľ nevie. "Žiadnu informáciu o tom nemám, nikto s nami o tom nehovoril. Nemám predstavu, ako to chcú riešiť, kde chcú tú centrálnu kotolňu stavať," uviedol Kolesár. Ako dodal, aktivity projektu by mal podľa návrhu predloženého vláde realizovať sociálny podnik, či má ísť o už existujúci mestský sociálny podnik, alebo štát založí nový, zatiaľ nevie.



Návrh riešenia energetických potrieb obyvateľov v meste Jelšava, ktorý vláda v utorok zobrala na vedomie, počíta s novou technológiou centrálneho zásobovania teplom pre domácnosti. Ako palivo má poslúžiť lokálne získaná biomasa, ktorej výrobu má zabezpečiť sociálny podnik. Projekt reaguje na konanie Európskej komisie voči Slovensku pre porušenie noriem v oblasti kvality ovzdušia, tzv. infringement, a to aj v okolí Jelšavy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) má na jeho realizáciu vyčleniť 600.000 eur z Environmentálneho fondu.



Situáciu so zlou kvalitou ovzdušia v Jelšave mal pôvodne riešiť projekt, ktorý počítal s výmenou nevyhovujúcich vykurovacích zariadení v problematických domácnostiach a vybudovaním linky na výrobu kvalitného paliva. Zámer za vyše troch miliónov eur koncom roka 2023 schválila aj vláda, envirorezort ho zastavil tento rok. K zlepšeniu kvality ovzdušia v meste a okolí má podľa ministerstva prispieť aj projekt Obnov dom mini zameraný na obnovu domov. Podľa informácií, ktoré TASR poskytla Slovenská agentúra životného prostredia, sa v Jelšave do projektu v prvom kole výzvy zapojilo osem domácností.



Mesto Jelšava a okolité obce majú dlhodobý problém so smogovou situáciou v dôsledku vysokej koncentrácie prachových častíc PM10 v ovzduší, a to najmä počas zimných mesiacov. Príčinou je najmä geografická poloha mesta, vykurovanie domácností tuhým palivom či priemysel.