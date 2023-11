O projektoch participatívneho rozpočtu v B.Bystrici sa rozhodne online

Banská Bystrica 8. novembra (TASR) - O víťazných projektoch v rámci participatívneho rozpočtu budú môcť Banskobystričania rozhodnúť online elektronickým hlasovaním. Odsúhlasili to mestskí poslanci v snahe zatraktívniť, zjednodušiť a modernizovať niektoré procesy v participatívnom rozpočte. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



O úspešných projektoch bolo možné doteraz rozhodnúť len osobným hlasovaním v klientskom centre magistrátu. O spustení online hlasovania sa verejnosť dozvie po decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ), kde sa bude schvaľovať rozpočet na budúci rok.



"Vďaka participatívnemu rozpočtu sa mnoho dobrých nápadov stalo realitou, a tak vznikli skvelé projekty. Verím, že zavedením online elektronického hlasovania vzbudíme väčší záujem u ľudí a prilákame viac obyvateľov, ktorí začnú tento nástroj mesta využívať častejšie. V klientskom centre bude k dispozícii aj asistované online hlasovanie. Zamestnanci úradu pomôžu s hlasovaním každému, kto o to prejaví záujem. Dúfam, že napriek zložitej finančnej situácii sa nám na zasadnutí MsZ podarí vyčleniť financie na tento rozpočet a zachovať ho aj do nasledujúcich rokov," konštatoval viceprimátor Martin Majling.



Myšlienka realizácie participatívneho rozpočtu vznikla v Banskej Bystrici v roku 2013, o rok neskôr sa uskutočnil jeho nultý ročník a dodnes je súčasťou rozpočtovej politiky mesta pod Urpínom. Vďaka nemu sa podarilo vytvoriť mnoho kvalitných projektov, ktoré premenili neatraktívne verejné priestranstvá na miesta spájajúce susedov, športovcov a celé komunity.



"Zmenou hlasovania zároveň môžeme docieliť navýšenie počtu predkladateľov, ktorí majú dobrý nápad a potrebujú financie na jeho realizáciu. Je to zároveň výborný spôsob inklúzie, pretože do hlasovania sa budú môcť jednoduchšie zapojiť aj imobilní obyvatelia, mladí ľudia či študenti, ktorých sme často nevedeli motivovať, aby prišli zahlasovať za projekty osobne," doplnila koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie Soňa Kariková.