O psíky v popradskom útulku je veľký záujem

Poprad 2. januára (TASR) – Popradčania majú záujem starať sa o psíkov z mestského útulku. Jeho vedúci Peter Greňa pre TASR potvrdil, že počas roka ani nemusia nakupovať psie granuly či inú potravu, všetko im vo veľkých množstvách prinesú dobrovoľníci.



„Záujem je aj o venčenie, ktoré máme od utorka do nedele vždy od 13. do 16. hodiny. Napríklad aj v stredu (1.1.) sme tu mali asi stovku ľudí. Počas akcie Vianoce opusteným psíkom prišlo dokonca takmer 300 dobrovoľníkov venčiť naše psíky a toto nás veľmi teší. Psíky sú vždy nesmierne vďačné, keď ich ľudia prídu vyvenčiť,“ skonštatoval Greňa.



Najlepším darčekom pre opustených štvornohých miláčikov sú podľa neho hračky, krmivo a v zimnom období najmä deky. Počas vianočnej akcie darovali Popradčania a ľudia z okolia viac ako 600 kilogramov granúl, 100 mäsových konzerv, ale aj hračky, matrace, koberce, vankúše a ďalšie potrebné vybavenie.



„Aktuálne máme útulok plný, staráme sa o 25 psíkov a ďalších zhruba 25 máme v dočasnej opatere. Za minulý rok šlo do adopcie približne 50 psíkov, zhruba 80 nám ich vlani aj pribudlo, ale niektorí sa len stratili, boli začipovaní a majiteľov sme našli pomerne včas. Je to taký kolotoč, čo nám príde, väčšinou aj odíde,“ doplnil Greňa s tým, že po Vianociach im zatiaľ psíky v útulku nepribudli.



Aktuálne sú v útulku spokojní aj s vybavením, ktoré majú. Podľa vedúceho zariadenia by však bolo potrebné zväčšiť kapacitu, aby mali záber aj na širšie okolie. „Nejaká zásadné plány v novom roku nemáme, čaká nás bežná údržba a uvidíme, či sa nám podarí zväčšiť naše priestory,“ dodal na záver Greňa.