O regionálnu značku kvality sa môžu uchádzať producenti z Liptova
Regionálna značka kvality vznikla už v roku 2021.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 8. februára (TASR) - O regionálnu značku kvality sa môžu uchádzať producenti výrobkov z Liptova. Informovala o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov, ktorá v spolupráci s Miestnou akčnou skupinou (MAS) Dolný Liptov a MAS Horný Liptov vyhlásila piatu výzvu k predkladaniu žiadostí na udelenie práv na používanie značky Produkt Liptova. Uchádzači môžu podať žiadosti najneskôr do 27. februára.
„Značka Produkt Liptova je určená predovšetkým výrobcom tradičných alebo regionálne vyrobených potravín a predmetov, remeselníkom a pestovateľom plodín. Certifikuje kvalitných regionálnych producentov, ktorí spĺňajú kritéria pre udelenie značky Produkt Liptova. Podporuje kvalitné regionálne produkty, ktoré reprezentujú región Liptov, tradície, ľudí, kultúrne a prírodné dedičstvo,“ spresnili z OOCR Región Liptov.
Regionálna značka kvality vznikla už v roku 2021. Impulzom na jej vznik bolo podľa organizátorov aj pandemické obdobie, ktoré v roku 2020 zasiahlo lokálnych producentov, spôsobilo prebytky v produkcii a výpadky tržieb. Cieľom bolo vytvoriť jednotnú značku, ktorá pomôže domácim výrobcom zviditeľniť sa a ekonomicky prežiť.
