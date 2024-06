O riaditeľoch v Nitrianskom kraji rozhodnú iba dva poslanecké kluby

Nitra 24. júna (TASR) - Nitrianski krajskí poslanci na svojom pondelkovom rokovaní odvolali riaditeľov desiatich kultúrnych inštitúcií a 18 zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Ako uviedol riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec, riaditelia sú odvolaní na základe smernice, podľa ktorej sa im 31. decembra 2024 končí ich päťročné funkčné obdobie.



Výmenu názorov v krajskom zastupiteľstve vyvolalo menovanie členov komisií, ktoré budú o výbere nových či staronových riaditeľov rozhodovať. Z troch poslaneckých klubov sa do nich dostali iba členovia klubu Szövetség - Aliancia a poslanci z klubu zloženého zo strán Hlas-SD, SNS a z nezávislých poslancov. Z Demokratického poslaneckého klubu nebol do žiadnej výberovej komisie schválený ani jeden poslanec.



Podľa šéfa Demokratického poslaneckého klubu Daniela Balka tak bol narušený štandard politickej kultúry, ktorá v Zastupiteľstve NSK panovala dlhé roky. "Ak niekto bol aj v opozícii, tak zastupoval určitú časť voličov a miesto vo výberovej komisii mal. Prvýkrát sme svedkami toho, že sa porušuje to, čo bolo doteraz normálne," skonštatoval. "Je to o hlasovaní. Vy si môžete svojich zástupcov navrhnúť, záleží na tom, ako to v hlasovaní dopadne," reagoval nezávislý poslanec Peter Oremus.



"Nepovažujem za normálne, ak 16-členný poslanecký klub nebude mať ani jediného zástupcu pri takej plošnej výmene riaditeľov," odpovedal mu poslanec Ján Vančo. Podľa ďalšej poslankyne Anny Laurinec Šmehilovej ukazuje vynechanie jedného z poslaneckých klubov z rozhodovania nízku úroveň demokracie. "Rešpektujem výsledky hlasovania. Nepáči sa mi však, že vo výberových komisiách je iba jedna osoba z radov odborníkov. Myslím, že tam mali byť viacerí," dodala.



Demokratický klub na pondelkovom rokovaní krajského zastupiteľstva prišiel aj o svoju nominantku na poste podpredsedníčky NSK. Poslanci klubov Szövetség - Aliancia a klubu tvoreného stranami Hlas-SD, SNS a nezávislými poslancami na návrh predsedu NSK Branislava Becíka z tohto postu odvolali Martinu Holečkovú.