O rozvoji turizmu v Bratislave diskutoval primátor s hoteliermi

Bratislava 4. júna (TASR) - Diskusia o spoločnej vízii rozvoja cestovného ruchu a jeho ekonomickom prínose pre Bratislavu bola cieľom stretnutia primátora hlavného mesta SR Matúša Valla so zástupcami bratislavských hotelierov, ktorých prijal v stredu v Primaciálnom paláci. Informoval o tom hovorca mesta Peter Bubla.



Na stretnutí sa zúčastnilo viac ako 20 generálnych riaditeľov vybraných bratislavských hotelov spolu so zástupcami Bratislavskej hotelovej asociácie (BHA) a Bratislava Tourist Board (BTB).



„Hotely zohrávajú v prezentácii Bratislavy nezastupiteľnú úlohu. Svojou každodennou prácou a kvalitou služieb formujú prvý dojem mesta v očiach návštevníkov. Zároveň si vážim ich zodpovedný prístup k výberu dane za ubytovanie, ktorá pomáha rozvíjať verejné služby a infraštruktúru,“ uviedol počas stretnutia Vallo.



Vyzdvihol, že príjmy z dane za ubytovanie predstavujú významný zdroj financovania aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu, údržbu verejných priestorov a zlepšovanie mestského prostredia. Hlavné mesto tak môže investovať do projektov, ktoré zvyšujú kvalitu života obyvateľov i spokojnosť návštevníkov.



Témou stretnutia boli najmä možnosti ďalšieho rozvoja cestovného ruchu, podpora organizovania medzinárodných konferencií, veľtrhov a podujatí, ktoré prinášajú mestu nielen ekonomické prínosy, ale aj zvyšujú jeho prestíž a viditeľnosť na medzinárodnej úrovni. Primátor potvrdil záujem hlavného mesta pokračovať v spolupráci s hotelovým segmentom prostredníctvom organizácie BTB, ktorej úlohou je propagácia Bratislavy, podpora návštevnosti a prepájanie verejného a súkromného sektora v oblasti turizmu.