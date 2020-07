VIDEO: O samozber malín v Zemplínskej Novej Vsi je záujem

Trebišov 14. júla (TASR) – Sezóna samozberu malín v Zemplínskej Novej Vsi v časti Úpor v okrese Trebišov je takmer v polovici. Ako pre TASR povedal pestovateľ Dušan Leško, sú prekvapení, koľko ľudí má o neho záujem.Počasie na rast malín podľa neho nie je ideálne, no je lepšie, keď prší viac, než by malo byť sucho. Toto ovocie pestujú ako doplnok k rodinnému orechovému sadu, keďže obe plodiny potrebujú podobné podmienky - vyžadujú si tú istú pôdu, hnojivá aj vápnenie. Maliny im majú vykryť počiatočné náklady spojené so sadom.,“ dodal. Kry však orezávajú a tvarujú. „,“ vysvetlil.Vzhľadom na aktuálne klimatické podmienky podľa Leška došlo k posunu vegetačného obdobia približne o týždeň. Keďže by ich maliny mali rodiť asi mesiac, predpokladá, že úrodu budú môcť zbierať asi ešte dva týždne. „“ dodal.