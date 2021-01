O školský klub detí majú na hornom Zemplíne zatiaľ záujem v Humennom

Humenné/Snina/Vranov nad Topľou 8. januára (TASR) – Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu otvoria okresné mestá na hornom Zemplíne od pondelka (11. 1.) len niektoré z materských škôl (MŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. O otvorenie školského klubu detí (ŠKD) pre žiakov prvého stupňa prejavili záujem len rodičia v Humennom.



"Po zvážení aktuálnej epidemiologickej situácie rozhodlo mesto Humenné ako zriaďovateľ materských škôl, že v termíne 11. až 15. januára bude v prevádzke päť MŠ," uviedol pre TASR Marián Škuba z tlačového referátu humenského mestského úradu (MsÚ) s tým, že zariadenia budú poskytovať starostlivosť pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tiež tých, ktorým z povahy práce vyplýva, že ju nemôžu vykonávať z domu. Ako doplnil, v rovnakom období bude v Humennom denne, v čase od 7.00 do 16.00 h, otvorený aj ŠKD pri Základnej škole Kudlovská. MsÚ malo k piatku vedomosť o 21 žiakoch, ktorí by ho mali navštevovať.



V Snine bude podľa slov vedúcej oddelenia strategického rozvoja MsÚ Eriky Jankajovej počas nasledujúceho týždňa otvorených päť MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, pričom samospráva v každej očakáva naplnenie jednej až dvoch tried deťmi rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre. "Školské kluby detí zatiaľ ostávajú zatvorené. V prípade potreby by bola otvorená jedna trieda pre všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta," doplnila pre TASR.



V meste Vranov nad Topľou bude od pondelka do piatka (11. - 15. 1.) v prevádzke len MŠ Sídlisko 1. mája 68, informovalo o tom mesto na svojej internetovej stránke.