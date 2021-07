O skrášlenie mesta majú obyvatelia Humenného čoraz väčší záujem

Humenné 8. júla (TASR) – O regrantingový program Skrášľujem svoje mesto, ktorým Komunitná nadácia mesta Humenné podporuje občiansku iniciatívu a vďaka grantom finančne pomáha pri realizácii projektov, je čoraz väčší záujem. Tento rok nadácia prerozdelila spolu 12.150 eur medzi 32 žiadateľov. Pre TASR to uviedla Veronika Lattová z tlačového referátu mestského úradu.



"Z roka na rok je zvyšujúca sa tendencia podaných žiadostí. Humenčanom záleží na našom meste a jeho rozvoji aj v oblasti skrášlenia," vyjadril sa predseda správnej rady Komunitnej nadácie mesta Humenné Miroslav Turčan s tým, že tohtoročný záujem "prekonal očakávania". Podľa Lattovej sa do výzvy zapojilo spolu 34 žiadateľov, dvaja z nich však napokon odstúpili. Medzi úspešnými uchádzačmi je 18 právnických osôb a 14 jednotlivcov, ktorí na svoje projekty získali od 400 do 800 eur.



"Najčastejšie boli projekty zamerané na úpravu zelene, výsadbu kvetín a rastlín, vytvorenie oddychovej zóny, osadenie lavičiek, stojanov na bicykle, vymaľovanie preliezačiek, ale aj na opravu pieskoviska," doplnila Lattová s tým, že autori projektov musia správu o použití finančného grantu predložiť do konca októbra.