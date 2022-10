O spojené voľby je v Sliači veľký záujem

Sliač 29. októbra (TASR) – Niekde tretina, inde zase takmer polovica zapísaných voličov si bola do 14. hodiny uplatniť svoje voličské právo v spojených voľbách v okrskoch mesta Sliač, umiestnených v triedach tamojšej základnej školy.



"V okrsku číslo 5 máme zapísaných približne 810 voličov, do 14. hodiny odvolila asi tretina z nich," povedala TASR predsedníčka komisie Alena Pásztorová. Podľa nej záujem o spojené voľby je veľký. "Sú situácie, keď sú vo volebnej miestnosti naplnené všetky tri zásteny a ľudia ešte aj čakajú v rade," dodala.



V susednom okrsku č. 4, ktorý je umiestnený v ďalšej triede, majú zapísaných takmer 780 voličov. V polovici volieb už odvolilo takmer 50 percent z nich. Pre TASR to uviedla predsedníčka Anna Hriňová.