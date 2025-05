O sťažnosti v prípade podvodu v Petržalke rozhodne súd 26. mája

Bratislava 19. mája (TASR) - O sťažnosti prokurátora v súvislosti s rozhodnutím o nevzatí do väzby obvineného R. H., ktorý stojí za miliónovým podvodom na miestnom úrade (MiÚ) v bratislavskej Petržalke, sa bude rozhodovať 26. mája na Krajskom súde v Bratislave. Pre TASR to potvrdil hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak i hovorkyňa Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave Gabriela Kováčová.



Na muža, ktorý čelí obvineniu pre trestný čin sprenevery, bol podaný návrh na vzatie do väzby. Dôvodom bola podľa prokuratúry existencia obavy, že bude pokračovať v páchaní trestnej činnosti. Mestský súd Bratislava I však návrhu prokurátora minulý týždeň nevyhovel a muža prepustil zo zadržania.



„Rozhodnutie nie je právoplatné, o sťažnosti prokurátora rozhodne Krajský súd v Bratislave v pondelok 26. mája,“ uviedla Kováčová.



O väzobnom stíhaní obvineného rozhodoval sudca v piatok (16. 5.), obvineného však do väzby neposlal. Sudca pre prípravné konanie vydal následne uznesenie, ktorým rozhodol o termíne rozhodovania odvolacieho, teda sťažnostného súdu. Termín verejného zasadnutia určil podľa Adamčiaka na 26. mája o 8.30 h na Krajskom súde v Bratislave.



Starosta Petržalky Ján Hrčka na sociálnej sieti uviedol, že sa „z relevantných dôvodov“ plne stotožňuje s väzobným stíhaním obvineného muža. Opätovne sa zároveň ospravedlnil za to, že podvod na jeho miestnom úrade trval tak dlho a bol v takom objeme. „Hanbím sa za to, že sa to stalo. Ale sľubujem vám, že sa nezastavím, že sa nezastavíme, kým nebude úplne jasné, ako to celé bolo,“ odkázal Hrčka.



Prípad bude aj témou tohtotýždňového mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Konať sa bude v stredu (21. 5.) o 16.00 h v CC Centre na Jiráskovej ulici.



Starosta Petržalky Ján Hrčka v piatok informoval, že k 31. máju končí vo svojej funkcii. Vyvodzuje tak politickú zodpovednosť za podvod, ktorý v uplynulých dňoch odhalili na miestnom úrade. Podľa doteraz známych informácií si mal jeden zo zamestnancov mzdového oddelenia neoprávnene posielať minimálne od roku 2023 financie na svoje účty. Mestskej časti tak vznikla škoda za viac ako 2,7 milióna eur. Starosta svoje rozhodnutie vzdať sa mandátu odôvodnil tým, že na podvod neprišli skôr.