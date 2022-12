O stromoch v Starom Meste budú vedieť občania vďaka QR kódom viac

Bratislava 22. decembra (TASR) – O vybraných stromoch v bratislavskom Starom Meste budú vedieť obyvatelia viac. Umožnia im to nové štítky s QR kódmi, ktoré odborníci v týchto dňoch na niektoré dreviny bezpečne upevňujú. Špeciálne kódy budú nápomocné aj pri komunikácii občanov smerom k miestnemu úradu v prípade, ak nebude s daným stromov niečo v poriadku. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.



"Špeciálne kódy po načítaní v mobilnej aplikácii poskytnú informácie o strome a jeho starostlivosti, zároveň poslúžia aj ako komunikačný kanál smerom k nám. Môžete nechať odkaz, upozorniť nás napríklad, keď niečo so stromom nie je v poriadku," približuje samospráva.



Mestská časť ubezpečuje, že spôsob upevnenia štítkov stromom neškodí. Poukazuje na to, že táto forma označovania stromov je bežná v mnohých metropolách. Podobný systém označovania stromov využíva napríklad mesto New York či Hongkong.



Zavádzanie štítkov s QR kódmi sú spolu s mapou zelene dokumentom starostlivosti o zeleň a mapovou aplikáciou Ochrana drevín - správne konania výsledkom projektu Digital Village. Mestská časť ho realizuje v rámci programu slovensko-rakúskej cezhraničnej spolupráce. Mapa zelene ponúka prehľadnú informáciu o drevinách v správe mestskej časti, a to ich druhovej skladbe i stave. Pre potreby spracovania dokumentu starostlivosti boli dreviny zmapované vo vegetačnom období 2022.