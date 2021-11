O svojej tvorbe bude v Nitrianskej galérii hovoriť Slavomíra Ondrušová

Nitra 23. novembra (TASR) – Prednáškou umelkyne Slavomíry Ondrušovej sa utorok ukončí aktuálny ročník pravidelných rozhovorov o súčasnom umení v Nitrianskej galérii. Jeho hlavnou témou bola tento rok kresba.



Ondrušová bude v galérii rozprávať o svojej tvorbe. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave absolvovala magisterský aj doktorandský stupeň v ateliéri šperku. Neskôr študovala šperk a kresbu aj na Estonian Academy of Arts. „Je členkou viacerých združení v oblasti kresby aj šperku, svoje diela vystavovala doma i v zahraničí. Vedie Kurz kresby pre verejnosť v Slovenskej národnej galérii v Bratislave,“ informovali organizátori.



Podujatie je súčasťou cyklu prednášok, ktoré Nitrianska galéria organizuje už jedenásty rok. „Zámerom je prebudiť záujem širokej verejnosti o súčasné umenie prostredníctvom prezentácií renomovaných slovenských odborníkov. Projekt by mal prispieť k odbúraniu zábran a predsudkov pri kontakte návštevníkov so súčasným umením v galériách,“ pripomenuli organizátori.