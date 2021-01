O ťažko zranenú samicu rysa z Podhradia sa starajú v bojnickej zoo

Bojnice/Podhradie 13. januára (TASR) - Ošetrovatelia z Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach sa starajú o ťažko zranenú samicu rysa ostrovida. Samicu, ktorá pochádza z okolia Podhradia (okres Prievidza), našli v susednej obci Lehota pod Vtáčnikom. Zranenie panvy utrpela pravdepodobne následkom nehody s autom či lovu.



"O tomto zranenom zvierati sme mali informácie niekoľko dní, rys bol pozorovaný aj natočený miestnymi obyvateľmi v extraviláne obce Podhradie. Nás následne o niekoľko dní kontaktovali policajti z Novák, že zranené zviera sa nachádza v dome v Lehote pod Vtáčnikom a nevedia, čo to je," načrtol vedúci zoologického odboru bojnickej zoo Branislav Tám.



Ošetrovatelia zo zoo podľa neho už vedeli, že ide zrejme o zraneného rysa, keďže predpokladali, že keď sa niekoľko dní potuloval v extraviláne obce a je zranený, stiahne sa nižšie k ľuďom a skúsi niečo uloviť alebo tam príde jednoducho zomrieť. "Vždy, keď je zranený rys v intraviláne obce, znamená to, že už ide o hodiny a že ho treba okamžite zachraňovať. Preto vždy žiadame ľudí, aby kontaktovali Štátnu ochranu prírody SR, pokiaľ takéto zviera niekde uvidia, aby sme mohli čím skôr zasiahnuť, lebo v týchto prípadoch ide o hodiny," ozrejmil.



Samica rysa, ktorá má podľa odhadu odborníkov dva až tri roky, má pomerne rozsiahlu zlomeninu panvy. Ide o staršie zranenie spred niekoľkých, pravdepodobne štyroch týždňov. Zoológ predpokladá, že ide o zrážku s autom alebo má zranenie spôsobené lovom. "V prvom rade sa musíme sústrediť na to, aby sme zviera stabilizovali, dali ho trochu do kondície a následne ho čaká ťažká operácia. Uvidíme, ako sa bude mať po operácii, či to vlastne prežije a ako sa bude liečiť. Pokiaľ bude mať trvalý hendikep, skončí u nás v zoologickej záhrade, kde máme dostatok miesta. Pokiaľ to bude možné, budeme sa ho snažiť vypustiť naspäť do prírody," priblížil Tám.



Bojnická zoo sa snaží o záchranu rysov už dlhšie. So zranenými rysmi sa stretáva pomerne často. "Veľké uznanie dostávame zo zahraničia. Naše postupy a metodiky sú aplikované do medzinárodných a národných strategických plánov na manažment rysa ostrovida," podotkol zoológ.



Zoo bola či je zapojená i do niekoľkých medzinárodných záchranných programov. "Momentálne funguje slovinský LIFE, kde zachraňujeme dinársku populáciu pred vyhynutím. V minulosti sme vypúšťali rysy i vo Falckom lese v Nemecku. Naše rysy putovali i do Česka, Francúzska i na územie Slovenska," dodal vedúci zoologického odboru.