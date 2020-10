O testovaní nemáme takmer žiadne informácie, tvrdí primátor Revúcej

Revúca 21. októbra (TASR) – Okrem jedného e-mailu od zástupcu Ozbrojených síl (OS) SR nemá samospráva mesta Revúca žiadne relevantné informácie o nadchádzajúcom plošnom testovaní na ochorenie COVID-19. TASR to povedal primátor Július Buchta.



„V utorok (20. 10.) som dostal e-mail od majora z chemického práporu rožňavských kasární s tým, že budúci týždeň 26. až 28. októbra prídu aj s hygienou na kontrolu a odsúhlasenie miestností, či vyhovujú, alebo nevyhovujú,“ ozrejmil primátor.



Dodal, že samospráva však zatiaľ od spomínaného zástupcu OS SR nemá ani presný termín, kedy na kontrolu prídu. „Tri dni sú v takomto prípade dosť rozsiahle časové obdobie. On sám navyše nevedel ani povedať, čo potrebuje od nás. My ako samospráva v podstate v tejto súvislosti zatiaľ nevieme nič, ani ako urobiť evidenciu,“ konštatoval Buchta.



Ako pokračoval, samospráve pri testovaní ponúkla spoluprácu riaditeľka revúckej nemocnice aj generálny riaditeľ Slovenských magnezitových závodov (SMZ) Jelšava, ktoré sú so zhruba 900 pracovníkmi najväčším zamestnávateľom v regióne. „Spomenul, že testovanie by mohli urobiť priamo u nich v závode. Majú na to v podstate lepšie podmienky ako my, samospráva. Zaujímalo ho však, či im preplatia náklady a ja mu neviem odpovedať,“ zdôraznil primátor.



Mesto podľa neho teda zatiaľ aspoň vybralo na testovanie 11 volebných miestností, ktoré bude budúci týždeň schvaľovať hygiena i armáda. „Uvítal by som, keby sa to dalo zladiť s tou ponukou zo SMZ. Je tam zamestnaných 900 ľudí a zastrešilo by to aj okolie, takže by to bol celkom dobrý záber,“ avizoval.