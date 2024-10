O titul Najkrajšie jablko sa tento rok uchádzali stovky jabĺk

Banská Bystrica 19. októbra (TASR) - V Banskej Bystrici v sobotu spoznajú víťazov celoslovenskej súťaže O najkrajšie jablko, ktorú už 28-krát organizuje Slovenský zväz záhradkárov (SZZ). O titul sa tento rok uchádzali stovky vzoriek z celého Slovenska. Organizátori hovoria o dobrej úrovni jabĺk aj napriek tomu, že tohtoročné počasie nebolo pre pestovateľov práve najpriaznivejšie.



"Naším cieľom je súťažou podporiť u domácich pestovateľov, záhradkárov výrobu toho najpestovanejšieho druhu, a tým je jablko. Do tohto ročníka sa nám prihlásilo okolo 687 vzoriek z celého Slovenska," priblížil pre TASR tajomník SZZ Juraj Korček. Súťažné vzorky podľa jeho slov každý rok hodnotí päť- až sedemčlenná porota, pričom sa zameriavajú najmä na vizuálnu stránku, hodnotia veľkosť či vyfarbenosť.



Kvalitu tohtoročných súťažných vzoriek hodnotí Korček za dobrú aj napriek tomu, že pestovateľov tento rok potrápili najmä mrazy, a potom sucho. "Sme prekvapení, že sa podarilo to, čo sa tu prezentuje. Takže skutočne klobúk dolu pred pestovateľmi, čo sa im podarilo dopestovať, lebo sme to nečakali vzhľadom na priebeh počasia tohto roku," skonštatoval.



Na súťaži majú tento rok svoje zastúpenie mnohé regióny Slovenska. Prezentujú sa najčastejšie odrody, ale i novinky. Komisia spomedzi nich vybrala desať najkrajších, ktoré v sobotu ocenia diplomami. "Za veľké plus považujeme, že za tých 28 ročníkov sa nám podarilo medzi pestovateľmi skutočne dosiahnuť špičkových odborníkov, ktorí sa profesijne venujú niečomu úplne inému," poznamenal tajomník SZZ.



Slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční o 10.00 h v Strednej odbornej škole Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Od 9.00 do 16.00 h pripravili organizátori pre návštevníkov aj bohatý sprievodný program, v ktorom budú mať svoje miesto odborné poradenstvo o pestovaní ovocných drevín, praktické ukážky rezu a štepenia, degustácia vybraných odrôd jabĺk, ale aj výstava výtvarných prác detí a mládeže: Môj sen o záhrade.