O titul Najkrajšie jablko sa uchádza viac ako 460 jabĺk
Banská Bystrica 17. októbra (TASR) - Viac ako 460 súťažných vzoriek od pestovateľov z celého Slovenska zabojuje o titul Najkrajšie jablko. V poradí 29. ročník celoslovenskej súťaže O najkrajšie jablko organizuje tento víkend v Banskej Bystrici Slovenský zväz záhradkárov (SZZ). Jej slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v sobotu (18. 10.) o 10.00 h v Strednej odbornej škole Pod Bánošom v Banskej Bystrici.
Ako priblížila vedúca organizačného oddelenia Anna Szabóová, v súťaži tento rok evidujú menej vzoriek ako vlani, pod čo sa podľa jej názoru mohlo podpísať aj tohtoročné počasie. Aj napriek tomu však podľa nej bude mať komisia veľmi ťažkú úlohu. Spomedzi všetkých súťažných vzoriek vyberie 15, ktoré získajú ocenenie.
„Či už je tých vzoriek 1000 alebo 500, vždy je to ťažké. Sú veľmi pekné tie jabĺčka, snažili sme sa to pekne usporiadať, aby to bolo lákavé aj pre návštevníkov,“ skonštatovala Szabóová. Dodala, že do súťaže sa zapojili pestovatelia od Senice, Trnavy, Nitry, Vrábľov, ale aj Považskej Bystrice či Vranova nad Topľou. Súťaž je prístupná pre všetkých pestovateľov, členstvo v SZZ nie je podmienkou. Súťažiť môžu podľa jej slov len povolené a nie klubové odrody jabĺk.
Výsledky súťaže sa dozvie verejnosť v sobotu, kedy si bude môcť výstavu aj prezrieť. Už tradične pripravili organizátori na tento deň aj sprievodný program. Návštevníci sa môžu tešiť na degustáciu vybraných odrôd, využiť budú môcť odborné poradenstvo o pestovaní ovocných drevín a uvidia tiež praktické ukážky rezu a štepenia. Chýbať nebudú ani aktivity pre deti a mládež.
