Titul Strom roka: V súťaži zabojuje aj dub v Melčiciach-Lieskovom

Melčice-Lieskové 31. júla (TASR) - Dub sivozelený v areáli Základnej školy s materskou školou Jána Smreka v obci Melčice-Lieskové v Trenčianskom okrese je jedným z 12 stromov, ktoré sa v tomto roku budú uchádzať o titul Strom roka. Je jediným stromom z Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorý postúpil do elitného tucta prestížnej súťaže Nadácie Ekopolis. Informovala o tom Barbora Jánošková z komunikačného oddelenia Úradu TSK.



Veku duba sivozeleného je asi 270 rokov, zasadila ho pravdepodobne rodina Žambokrétyovcov pri svojom kaštieli v bývalých Malých Žabokrekoch, ktoré sú v súčasnosti časťou Lieskového. Po roku 1900 prešiel do starostlivosti trenčianskeho župana baróna Júliusa Szálavského, o 60 rokov neskôr pod parkom vybudovali budovy základnej školy. V priebehu rokov sa z duba sivozeleného stal majestátny strom vyžarujúci silu, jedinečnosť, húževnatosť a pokoj. Dub sivozelený je u nás zákonom chránený.



Anketu Strom roka organizuje Nadácia Ekopolis, medzi sebou súperia tie najzaujímavejšie stromy z celého Slovenska a rozpovedajú svoje výnimočné príbehy. Verejnosť môže v ankete hlasovať od 1. júla do 30. septembra na webovej stránke nadácie, prostredníctvom originálneho hlasovacieho lístka, formou SMS správy alebo na sociálnej sieti.