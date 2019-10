O túlavé mačky sa v Šali bude starať združenie O psíčkovi a mačičke

Šaľa 28. októbra (TASR) – Mesto Šaľa poskytne dotáciu občianskemu združeniu (OZ), ktoré zabezpečuje odchyt a starostlivosť o túlavé mačky. Mestskí poslanci na svojom októbrovom rokovaní odsúhlasili pre združenie O psíčkovi a mačičke podporu vo výške 2000 eur.



Ako pripomenula Edita Haládiková z mestského úradu, obce sú povinné zabezpečovať odchyt túlavých zvierat. „Odchyt psov pre mesto zabezpečuje OZ Túlavé psíky Šaľa. Problémom hlavne na sídliskách zostávajú túlavé mačky, ktoré môžu potenciálne prenášať aj ochorenia prenosné zo zvierat na ľudí. Preto mesto vyčlenilo zo svojho rozpočtu dotáciu pre subjekty, ktoré sa takouto starostlivosťou zaoberajú,“ uviedla Haládiková.



O dotáciu požiadalo iba OZ O psíčkovi a mačičke, ktoré sa zaoberá odchytom mačiek a ich veterinárnym ošetrením. „V konečnom dôsledku vedie táto činnosť aj k bezpečnejším verejným priestranstvám. Po odchytení túlavých mačiek do odchytových klietok zabezpečí združenie odvoz zvierat veterinárnemu lekárovi na sterilizáciu, respektíve kastráciu mačiek a ich základnú liečbu. Následne sa stará aj ich dočasnú domácu starostlivosť až po uzdravenie, po ktorom zvieratá vracia do pôvodného teritória, kde hrajú dôležitú úlohu pri regulácii populácie hlodavcov,“ vysvetlila Haládiková.



Za posledné dva roky bolo v Šali ošetrených 86 túlavých mačiek, niektoré z nich sa podarilo adoptovať, iné boli vrátené po ošetrení do svojho známeho teritória. Členovia OZ odchytávajú mačky priebežne počas celého roka. Vykastrované a sterilizované zvieratá sú označené počas zákroku viditeľným zástrihom do ucha, podľa čoho ich bude možné v teréne spoznať, informoval mestský úrad.