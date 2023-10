O týždeň sa začína v Poprade Medzinárodný festival horských filmov

Poprad 4. októbra (TASR) - Pod Tatrami sa o niekoľko dní začína 31. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov. Riaditeľka festivalu Mária Hámorová v stredu na tlačovej konferencii informovala, že tradičné podujatie sa začína o týždeň v stredu 11. októbra a vyvrcholí v nedeľu 15. októbra. Po troch rokoch nebude v online forme, všetkých takmer 60 filmov uvidia diváci v 16 blokoch naživo.



"Do predvýberu festivalovej súťaže sa prihlásilo 920 filmov vrátane tých cez FilmFreeway, polovica z nich však nebola vôbec s horskou tematikou. Napokon prešlo 105 filmov z 23 krajín sveta a do filmovej súťaže postúpilo 56 filmov zo 14 krajín. Čaká nás taký festivalový maratón, až 1822 filmových minút," uviedla Hámorová s tým, že v súťaži je aj deväť slovenských snímok. Diváci okrem toho uvidia aj nesúťažný film Everest - od hladiny mora na vrchol, ktorý mapuje legendárny príbeh Tima Macartneyho-Snapea. Témy aktuálneho ročníka sú najmä horolezectvo, skalné lezenie, jaskyniarstvo, lyžovanie, skialpinizmus, tzv. skimountaineering a freeride. Snímky bude hodnotiť porota v zložení Aldo Audisio z Talianska, Michael Dillon z Austrálie a Daniel Buriac z Rumunska.



"Premietať budeme naživo vo veľkej zasadačke Mestského úradu a v Kine Tatran v Poprade, v Kine Iskra v Kežmarku a tiež v Kine Mier v Spišskej Novej Vsi," doplnila Hámorová s tým, že okrem premietania sú pripravené aj tradičné besedy s hosťami festivalu. Do Popradu tentoraz zavíta poľský skialpinista Andrzej Bargiel, britsko-americká horolezkyňa a výskumníčka Vanessa O'Brien a manželský horolezecký pár Nives Meroi a Romano Benet. Svoje himalájske dobrodružstvo z tohto roka odprezentuje aj slovenský horolezec Peter Hámor.



"Súčasťou festivalu bude opäť aj výstava, tento raz predstavíme tvorbu Mareka Kopnického. Súčasťou expozície pod názvom Čakanie na svetlo tvorí 20 jeho obľúbených krajinárskych fotografií, väčšina je z blízkeho okolia Vysokých Tatier a Slovenska," upozornila Hámorová.