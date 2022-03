O utečencov sa v humenskom núdzovom tábore starajú aj samaritáni

Humenné 10. marca (TASR) – Pomoc pri starostlivosti o vojnových utečencov z Ukrajiny, ktorí nachádzajú dočasné útočisko v stanovom mestečku núdzového tábora (ETC) v areáli Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru (ZB HaZZ) v Humennom, poskytujú aj členovia Asociácie samaritánov Slovenskej republiky (ASSR). Nápomocní sú pri registrácii utečencov, poskytujú im tiež základnú zdravotnú starostlivosť, informovalo Prezídium HaZZ na sociálnej sieti.



"K dnešnému dňu bolo v ambulancii ASSR v Module ETC ošetrených 143 utečencov. Najčastejšími ťažkosťami sú zápaly hrdla, bolesti priedušiek, odreniny po páde či zapareniny kože bábätiek," priblížili hasiči. Zdravotnú starostlivosť poskytujú samaritáni utečencom prostredníctvom svojich lekárov, záchranárov, ale aj externých lekárov, najmä pediatrov, ktorí do tábora prichádzajú v prípade potreby na dve až tri hodiny denne.



ASSR tiež riadia psychosociálnu starostlivosť o utečencov, a to v spolupráci so Slovenským Červeným krížom či občianskym združením Červený nos Clowndoctors.